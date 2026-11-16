Rueda pide en Melide acabar con “ocho años de sanchismo”

Alfonso Rueda eligió Melide para prolongar este domingo la actividad política del Partido Popular gallego en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente de la Xunta y líder del PPdeG visitó la localidad acompañado por el candidato popular a la Alcaldía, Asier Polo, y la responsable de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez.

La visita tuvo como escenario dos de los espacios más concurridos de la villa: el Cantón de San Roque y el mercado dominical. Rueda aprovechó el recorrido para acercarse a la actividad cotidiana del municipio y mantener el contacto con vecinos y comerciantes, en una jornada marcada por la presencia de representantes populares.

El desplazamiento sirvió también para trasladar al ámbito local el mensaje de movilización que el PP está desplegando en Galicia de cara a la cita electoral. Rueda puso el foco en el acto protagonizado el sábado por Alberto Núñez Feijóo en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago, cuya asistencia calificó de multitudinaria.

El dirigente popular consideró que ese encuentro supuso una “inyección de ilusión y energía” para el partido y defendió que los populares seguirán trabajando “hasta el último minuto de la campaña”. El objetivo, según expresó, es conseguir que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno tras los comicios del 29 de noviembre. Rueda insistió asimismo en su crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez, recalcando “el desastre de los ocho años de sanchismo”.

Estratégica

La presencia en Melide de Asier Polo adquiere especial relevancia en clave municipal, al situar al candidato popular junto al principal referente del partido en Galicia. La visita constituye también una oportunidad para reforzar la visibilidad del proyecto popular en una localidad estratégica de la comarca de Terra de Melide. El recorrido por el mercado dominical permitió al presidente gallego acercarse a uno de los principales puntos de encuentro social y comercial del municipio. Este tipo de encuentros forman parte de la estrategia del PPdeG para mantener una presencia directa en las localidades gallegas y trasladar sus mensajes políticos más allá de los grandes actos de campaña.

Por su parte, Ángeles Vázquez acompañó a Rueda durante una jornada en la que la representación institucional y orgánica del partido tuvo un protagonismo destacado. La imagen conjunta de los dirigentes populares sirvió para escenificar el respaldo de la dirección gallega a sus representantes locales. Una visita que combinó el contacto con la ciudadanía, el respaldo al PP de Melide y la defensa de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo.