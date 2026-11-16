Campaña: basta de sustos y de conejos en la chistera, por favor

Quisiera creer que, cuando esto escribo, han terminado los sustos en la campaña, y que el ejército de la asesoría monclovita haya cesado de parir genialidades cual conejos salidos de la chistera del mago. Es decir, quisiera creer, en un repaso a lo que han sido los últimos tres meses y medio de precampaña y ahora de campaña, que por fin la normalidad se va a instalar en nuestra vida política de aquí al próximo día 29. Dos semanas de relativa paz, apenas con mítines vociferantes (es lo normal) y de descalificaciones de todos contra todos, lo que también encaja en una cierta normalidad. Pero, ay, lo digo sin datos definitivos: me temo que hemos acumulado tanta leña junto a las hogueras que en cualquier momento nos puede saltar otro incendio. Uno más.

Con Sánchez es suicida vender la piel del oso antes de constatar que lo has cazado, y eso lo sabe bien Feijoo, empeñado, hasta ahora con éxito, en no meter esta vez la pata en esta recta final hacia las urnas"

El balance hasta ahora es casi aterrador: todavía ni sabemos cuántos ‘invasores’ quedan en Ceuta, ni cuándo se podría viajar en tren con normalidad a Andalucía tras el muy luctuoso accidente, ni qué diablos pintaba el chofer de Sánchez, ni qué fue de las joyas que Sánchez dice que Zapatero ahora no quiere ni ver, ni por qué aparecen ahora los fascistas del Núcleo Nacional y los ‘jóvenes airados’ de Blocus, ni por qué nadie protesta por la proliferación de ‘consejos de ministros paralelos’ que aprueban en unas horas lo que no se aprobó en años... ¿Sigo? La acumulación de cosas en mi cuaderno de notas es abrumadora y trascendería con mucho las posibilidades de espacio de este artículo.

Por eso, bien humorado y mejor intencionado que es uno, quiero presumir que, habiendo ocurrido tanto, ya no podrá ocurrir más, ni siquiera, suposición quizá quimérica, aunque los famosos hackers rusos decidiesen irrumpir en las elecciones españolas. Claro que siempre es posible que, durante su ‘cara a cara’ televisado del jueves, Sánchez y Feijoo se tiren los micrófonos a la cabeza, aunque me atrevo a sospechar que va a ser un debate por supuesto tenso, pero contenido: a ninguno de los dos le conviene extremar en público su inquina hacia el otro.

Y, por supuesto, en el impredecible país de las sorpresas siempre cabe alguna nueva, de manera que no piense usted, al calor de las encuestas que nos quedan por conocer, que ya está todo el pescado vendido y el resultado, el cambio, está cantado. Con Sánchez es suicida vender la piel del oso antes de constatar que lo has cazado, y eso lo sabe bien Feijoo, empeñado, hasta ahora con éxito, en no meter esta vez la pata en esta recta final hacia las urnas.

Y luego está lo de los conejos en la chistera y la asesoría monclovita, incluyendo la batalla que se libra entre ‘bots’ de distinto signo en las redes sociales. Muchos dicen, pero sin mayor conocimiento, que Sánchez prepara una sorpresa, un ‘golpe’ de efecto que le haría, por fin, sobrepasar al PP. Le quedan dos semanas para hacerlo, y la verdad es que dos semanas son una eternidad en la vida política española, que cada día arroja un titular de infarto.

Pero tengo la impresión, apenas sustentada en mi experiencia como observador desde la fila más cercana posible, de que las ideas se van agotando en La Moncloa, donde ya hasta sacan a Begoña Gómez como mitinera para copar páginas de periódicos. Cierto, ha habido unas décimas de remontada para el PSOE, porque la campaña colorista y ‘camisetera’ que está haciendo, junto con las buenas intervenciones ‘ligeras’ de Sánchez en las televisiones, son bastante eficaces. Pero es una remontada insuficiente, dicen todos los analistas demoscópicos, que sí se atreven ya a pronosticar resultados definitivos. Yo no lo haré.

Veremos; lo que sí es cierto es que las espadas siguen en alto. Esperemos que no sirvan para traernos más duelos. El viejo cronista lo que quiere a estas alturas para su país es un poco de tranquilidad, que ya dicen los suizos, que de aburrimiento y de democracia saben un rato, que la buena democracia debe ser aburrida. Y temo que no la hay más ‘divertida’ (comillas,por favor) que la española.