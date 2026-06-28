Rueda se reúne con los centros gallegos en Venezuela y activa los mecanismos de ayuda ante la emergencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió con los representantes de estas entidades.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió este domingo con los representantes de los centros gallegos en Venezuela para conocer la situación del país a través de un encuentro telemático en el que se apeló a la cautela dadas las dificultades que se están viviendo en el país y especialmente en la zona de La Guaira.

Esta advertencia se produce en un contexto en el que, aunque la Xunta sigue sin tener constancia de gallegos fallecidos, las comunicaciones con esa zona “son complicadas o mismo imposibles”, según precisaron fuentes del Gobierno gallego. Rueda remarcó que la Administración autonómica tiene activados todos los mecanismos a su disposición para colaborar con el país, “que pueden ampliarse en función de las necesidades”.

Uno de ellos son las ayudas de emergencia para emigrantes gallegos y descendientes, que se convocan todos los años y cuyo presupuesto se podrá aumentar si es necesario, tal y como apuntó la Xunta en su comunicado.

Sigue sin haber constancia de gallegos fallecidos pero las comunicaciones “son complicadas o imposibles”

Además, el Gobierno gallego trabajó en estos últimos días en la coordinación del desplazamiento de un equipo especializado en búsqueda y rescate, conformado por ocho personas, que partió el sábado desde Torrejón de Ardoz (Madrid) en un único envío de medios procedente de España. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha distintas actuaciones de cooperación canalizadas a través de ONG para atender a las personas afectadas.

Asimismo, Rueda trasladó la solidaridad del pueblo gallego y agradeció la labor de los centros gallegos en la atención a los afectados por los terremotos, que junto a otras entidades españolas en Venezuela han habilitado espacios para la recogida de material y ayuda humanitaria.

Por último, la Xunta recordó que está plenamente operativa la Red de asistencia permanente de atención social en los centros gallegos en Venezuela, clave para la atención en esta emergencia. En la reunión también participaron varios conselleiros de la Xunta y representantes de distintas entidades de la colectividad gallega en el país.