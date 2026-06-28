Angustiosa búsqueda en Venezuela de más de 50.000 desaparecidos

Venezuela afrontó ayer su cuarto día de emergencia tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país y que dejó un escenario de destrucción sin precedentes en las últimas décadas. Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre edificios colapsados, el balance oficial de víctimas continúa aumentando y las autoridades reconocen que aún quedan numerosas personas bajo los escombros.

Al cierre de esta edición, el último recuento oficial situaba el número de fallecidos en 1.430, y en 3.238 el de heridos, cifras que podrían seguir creciendo conforme avanzan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira y en varios sectores de Caracas. Las autoridades también contabilizaron más de 430 réplicas desde que se produjeron los dos seísmos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, lo que complica enormemente las operaciones de rescate.

En La Guaira ya se restableció parte del suministro eléctrico y continúan los trabajos para recuperar el agua

Más de 1.600 rescatistas internacionales, junto a miles de efectivos venezolanos, bomberos, militares, sanitarios y voluntarios, participan en un amplio dispositivo para localizar supervivientes. Las labores continúan de forma ininterrumpida, aunque el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar personas con vida. Aun así, en las últimas horas han sido rescatados varios supervivientes, alimentando la esperanza de familiares.

Familias realojadas

El Gobierno venezolano informó de que más de 3.100 familias permanecen alojadas en refugios temporales, mientras miles de personas perdieron sus viviendas debido al colapso de edificios y a los graves daños estructurales registrados en siete estados del país. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados informaron de daños severos, aunque el de La Guaira fue la zona más afectada.

La mejor manera de colaborar es quedándose en sus hogares: “Permítannos hacer el trabajo; si nos quieren ayudar, ayúdennos quedándose en su casa”. En el caso de profesionales de la salud, especialistas en salvamento o técnicos con experiencia en el área, pueden dirigirse al Centro de Registro activado en el Poliedro de Caracas para ser distribuidos.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Rodríguez destacó que se distribuyeron 7,2 toneladas de alimentos, entregadas 16.145 bolsas de comida, y repartidas 220.434 comidas calientes. Asimismo, se brindaron más de 5.000 asistencias hospitalarias, 700 atenciones en triaje y más de 12.000 consultas médicas dentro de las zonas de desastre. En materia logística, se atendió a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario.

La recuperación de los servicios básicos avanza lentamente. En La Guaira ya se restableció una parte importante del suministro eléctrico y continúan los trabajos para recuperar el abastecimiento de agua potable y las comunicaciones. Paralelamente, las autoridades mantienen restringido el acceso a las zonas más devastadas para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de la población. Al menos 17 países, junto con organismos de la ONU y organizaciones internacionales, enviaron equipos especializados.