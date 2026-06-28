Angustiosa búsqueda en Venezuela de más de 50.000 desaparecidos
LABORES DE RESCATE
Hay 6 españoles fallecidos, 133 desaparecidos y 14 atrapados bajo los escombros
▪️ El número de muertos asciende a 1.400, mientras se atiende a al menos 3.360 heridos
▪️El número de desaparecidos total asciende hasta la cifra de 50.000
▪️ Los más de 11.000 venezolanos en Ourense siguen las noticias en tensión: “Es nuestra gente”
▪️ España y la comunidad internacional se vuelcan para ayudar a los supervivientes
Venezuela afrontó ayer su cuarto día de emergencia tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país y que dejó un escenario de destrucción sin precedentes en las últimas décadas. Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre edificios colapsados, el balance oficial de víctimas continúa aumentando y las autoridades reconocen que aún quedan numerosas personas bajo los escombros.
Al cierre de esta edición, el último recuento oficial situaba el número de fallecidos en 1.430, y en 3.238 el de heridos, cifras que podrían seguir creciendo conforme avanzan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira y en varios sectores de Caracas. Las autoridades también contabilizaron más de 430 réplicas desde que se produjeron los dos seísmos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, lo que complica enormemente las operaciones de rescate.
Más de 1.600 rescatistas internacionales, junto a miles de efectivos venezolanos, bomberos, militares, sanitarios y voluntarios, participan en un amplio dispositivo para localizar supervivientes. Las labores continúan de forma ininterrumpida, aunque el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar personas con vida. Aun así, en las últimas horas han sido rescatados varios supervivientes, alimentando la esperanza de familiares.
Familias realojadas
El Gobierno venezolano informó de que más de 3.100 familias permanecen alojadas en refugios temporales, mientras miles de personas perdieron sus viviendas debido al colapso de edificios y a los graves daños estructurales registrados en siete estados del país. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados informaron de daños severos, aunque el de La Guaira fue la zona más afectada.
La mejor manera de colaborar es quedándose en sus hogares: “Permítannos hacer el trabajo; si nos quieren ayudar, ayúdennos quedándose en su casa”. En el caso de profesionales de la salud, especialistas en salvamento o técnicos con experiencia en el área, pueden dirigirse al Centro de Registro activado en el Poliedro de Caracas para ser distribuidos.
En cuanto a la respuesta de las autoridades, Rodríguez destacó que se distribuyeron 7,2 toneladas de alimentos, entregadas 16.145 bolsas de comida, y repartidas 220.434 comidas calientes. Asimismo, se brindaron más de 5.000 asistencias hospitalarias, 700 atenciones en triaje y más de 12.000 consultas médicas dentro de las zonas de desastre. En materia logística, se atendió a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario.
La recuperación de los servicios básicos avanza lentamente. En La Guaira ya se restableció una parte importante del suministro eléctrico y continúan los trabajos para recuperar el abastecimiento de agua potable y las comunicaciones. Paralelamente, las autoridades mantienen restringido el acceso a las zonas más devastadas para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad de la población. Al menos 17 países, junto con organismos de la ONU y organizaciones internacionales, enviaron equipos especializados.
La ONU estima en 6,8 millones los afectados por los terremotos
Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según las estimaciones iniciales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las proyecciones se basan en el análisis de población y daños disponible hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital. Además, ponen de relieve el “potencial impacto humanitario a gran escala” de estos terremotos. La OIM cuenta con un análisis inicial de imágenes por satélite que indican que, por ejemplo, el 31,5 por ciento de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, sufrió daños. Estos datos, obtenidos en colaboración con Microsoft AI for Good Lab, permiten identificar las zonas más afectadas y priorizar la entrega de asistencia humanitaria. “Las primeras horas y días tras un desastre son decisivas. Dan forma a todo lo que viene después”, destacó la directora general de la OIM, Amy Pope. “La OIM está intensificando su respuesta con rapidez: los artículos de socorro preposicionados ya están siendo desplegados y estamos trabajando con el Gobierno y los socios”, añadió. Pope se refirió también al desplazamiento de población provocado por el desastre. “Ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad. Una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días que se avecinan”, indicó.
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