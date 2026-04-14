Rueda viajará a China para reforzar los lazos comerciales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevé desplazarse la próxima semana a China para explorar relaciones comerciales y en materia de turismo -con el foco en la celebración del Xacobeo de 2027- que redunden en beneficio del sector productivo gallego, dado el potencial económico del gigante asiático.

Fuentes del Gobierno gallego confirmaron el viaje, que obligará a adelantar al martes la sesión de control al presidente que, de lo contrario, tendría lugar el miércoles de la semana próxima en el marco del pleno ordinario que acogerá el Parlamento autonómico.

Las mismas fuentes indicaron que, con sus interlocutores, Rueda “defenderá la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que ofrece Galicia”, argumentos que, sostienen, la convierten en “un territorio seguro que presenta ventajas competitivas para la captación de inversión foránea y la implantación de nuevas líneas de negocio”.

El viaje del presidente de la Xunta, en el que también participará la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comenzará el jueves 23 de abril con encuentros en Shanghai, y continuará el viernes y sábado en Pekín.

Entre otras actividades, la agenda de Alfonso Rueda contempla reuniones empresariales, como las previstas con SAIC Motors, líder del sector de la automoción en el país, Anji Logistics, Hasco o Quing Tao; así como con empresas gallegas ya presentes en el mercado chino; y una actividad de promoción turística.

María Jesús Lorenzana se adelanta

Lorenzana, por su parte, comenzará la visita un día antes, el miércoles 22 de abril, para mantener encuentros de trabajo con Citic Group, un conglomerado empresarial, y con altos cargos de la provincia de Zhejiang y de la ciudad de Hangzhou.

Esta visita se encuadra en los contactos que se mantienen desde la Administración autonómica gallega con el objetivo de aprovechar las posibles oportunidades de cooperación entre Galicia y el país asiático. Entre otras acciones, en septiembre tuvo lugar en Santiago de Compostela un foro entre empresas de la comunidad autónoma y de China; y en noviembre responsables de la consellería de Economía se desplazaron la aquel país para facilitar contactos empresariales.

En este punto, la Xunta destaca que la antena en China del Igape “está jugando un papel fundamental a la hora de identificar oportunidades”. A día de hoy, hay 190 empresas gallegas presentes en China de manera constante y un 43% que exportan de manera estable al país.

Turismo

Ya en materia turística, el Gobierno gallego trabaja este año en proyectar el Camino de Santiago, con la vista puesta en el Xacobeo. Turismo de Galicia está llevando a cabo acciones en distintos mercados internacionales, incluido el chino. De hecho, la próxima semana llegará a Galicia un grupo de agentes de viaje chinos en una acción promocional encaminada a familiarizarlos con el mercado gallego.

Galicia: polo tecnológico y turismo sostenible

El martes, 14 de abril, en Madrid, durante su intervención en el VI Foro Económico Wake Up Spain, organizado por El Español, el presidente de la Xunta reivindicó los avances logrados por Galicia en ámbitos como las tecnologías de alto impacto, la vivienda pública y el turismo sostenible. Y defendió que la comunidad aspira a consolidarse como un nodo tecnológico de referencia en Europa.

Rueda recordó que Galicia fue la primera región europea en aprobar una Ley de Inteligencia Artificial y que acogerá una de las 19 fábricas europeas de esta tecnología. Añadió que la comunidad se está posicionando también en el ámbito de la tecnología cuántica, “un sector que será fundamental en el futuro”. Según señaló, estos avances permiten situar a Galicia en la vanguardia tecnológica, generar empleo de calidad y atraer talento.

El presidente destacó la apuesta por la investigación desarrollada en Galicia mediante iniciativas destinadas a que científicos gallegos y de fuera elijan la comunidad para su carrera y para facilitar la transferencia de conocimiento. “Que la sociedad vea que la investigación tiene utilidad práctica”, afirmó.

En materia de vivienda, recordó el compromiso de duplicar en 2024 el parque público, pasando de 4.000 a 8.000 hogares, y precisó que todas las nuevas viviendas están ya en tramitación. Añadió que se incrementará el límite de renta para acceder a ellas y que el 30% se reservará a personas de entre 36 y 45 años con hijos.

Rueda abordó también los preparativos del Xacobeo 2027, que consideró una oportunidad para proyectar la marca Galicia Calidade, y pidió mayor apoyo del Gobierno central. Además, avanzó que la futura Ley de Educación Digital convertirá a Galicia en la primera comunidad en regular los usos de la inteligencia artificial en el aula, incluyendo el derecho a la desconexión digital y criterios sobre grabaciones y uso de pantallas.

Por último, destacó la importancia de la Estratexia Galicia Retorna, que ha contribuido al crecimiento poblacional.