Se da a la fuga tras agredir a otro conductor y termina arrestado tras atacar a un policía en Lugo

Como adelantaba El Progreso, un incidente en Lugo acabó con un hombre detenido después de protagonizar una escalada de violencia. Todo comenzó cuando la Policía Local de Lugo recibió un aviso sobre un accidente en el que uno de los implicados había agredido al otro con puñetazos y patadas.

Varios indicativos de la Unidad de Atestados y de la Policía de Barrio se desplazaron al lugar y constataron que la víctima presentaba hematomas en un ojo y cortes superficiales en la cara. Según testigos, el agresor se marchó del lugar antes de que los agentes llegaran.

La Policía logró localizar al conductor fugado, pero este opuso resistencia durante el cacheo y llegó a golpear a un agente en el pecho. Debido a su estado de alteración y agresividad, varios policías tuvieron que intervenir para reducirlo. Durante el arresto, se le incautó una navaja.

Tras recibir atención sanitaria, el detenido fue trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en Lugo, donde la Policía Local ha tenido que intervenir en situaciones de violencia relacionadas con accidentes, animales peligrosos y disputas en la vía pública.