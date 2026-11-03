SAIC recibe su "primera autorización" para la instalación de su planta en Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este martes como "una buena noticia" que el Gobierno central haya concedido la "primera autorización que hace falta" para que la futura planta industrial de la multinacional china SAIC llegue "a buen puerto" en Ferrol.

En concreto, la resolución corresponde a la validación de la Inversión Extranjera Directa (FDI) tramitada por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según han confirmado fuentes de la Consellería de Economía e Industria a Europa Press. Esta autorización formal se ha emitido a nombre de la filial SAIC Motor HK Investment Limited con el propósito de constituir la sociedad vehicular instrumental necesaria para articular la inversión en Galicia.

"Es una buena noticia. Es un procedimiento complejo. Una inversión extranjera muy importante, en la que tenemos que participar básicamente dos administraciones, Gobierno central y Xunta", remarcó Rueda, ensalzando el marco de entendimiento institucional: "Creo que la colaboración con el Gobierno central en este sentido está siendo buena".

El presidente autonómico precisó que este aval administrativo supone un paso indispensable para consolidar el desembarco del grupo automovilístico, destacando que la corporación asiática "responde subiendo su apuesta" al comprometerse a acelerar el calendario previsto. "Lo que pensaba hacer en más años lo va a hacer en menos", celebró Rueda, anticipando que este avance se traducirá a corto y medio plazo en "más producción, más puestos de trabajo y creación de más riqueza" para la comarca.

Pese al paso adelante, el jefe del Gobierno gallego reconoció que la tramitación global de la planta "todavía está en un proceso que no es sencillo" y en el que se trabaja de manera continua entre los distintos organismos implicados, citando expresamente al Puerto de Ferrol y a Puertos del Estado. Con todo, Rueda concluyó mostrándose "optimista" para que la implantación industrial culmine de forma definitiva cuanto antes.