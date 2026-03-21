El salario solo es el 46% de la renta de los gallegos, el mínimo histórico

Viandantes y tráfico en la calle San Andrés, en A Coruña, la segunda ciudad con más renta.

El peso de los salarios en los ingresos de los hogares gallegos continúa a la baja y se queda en el 46% en 2023, el mínimo en la serie histórica. Así figura en los datos de las “Contas do sector fogares” que publicó el Instituto Galego de Estatística (IGE) ayer viernes, en los que se observa una caída de casi tres puntos respecto al 49,8% de 2010.

Actualmente, las prestaciones sociales suponen el 21,2% de los ingresos, lejos del 24,4% registrado en 2020 por la pandemia, pero un punto por encima de 2010.

Experimentan un importante crecimiento las rentas de la propiedad, que pasan del 3,2% en 2022 al 5,3% en 2023. El resto de ingresos se completa con: rentas mixtas (13,5%), excedente de explotación bruto (7,5%) y otras transferencias (6,5%).

Según los datos de 2023, la economía de los hogares gallegos generó un saldo de rentas primarias de 53.195 millones de euros, base para consumo o ahorro. El principal motor sigue siendo la remuneración de asalariados, con 34.312 millones, aunque pierde peso relativo.

En términos de renta disponible, las prestaciones sociales alcanzan el 31,7% del total en Galicia.

Menos consumo

La caída del peso salarial tiene impacto directo. El gasto en consumo de los hogares fue de 45.945 millones en 2023, un 9,7% más, pero creció menos que la renta, lo que impulsó el ahorro.

El ahorro de los hogares gallegos alcanzó los 5.434 millones, con una tasa del 10,6%, marcando un cambio de tendencia tras la pandemia.

Concellos

En 2024, la renta disponible por habitante subió a 20.099 euros (+5,5%).

Por municipios (datos de 2023), lideran:

Oleiros : 30.879 €

A Coruña : 24.327 €

Santiago: 23.581 €

En Pontevedra:

Nigrán : 22.994 €

Pontevedra : 20.795 €

Baiona: 20.167 €

En Ourense:

Ourense ciudad : 21.546 €

Allariz : 19.032 €

A Pobra de Trives: 18.605 €

En Lugo:

Portomarín lidera con 21.187 €

Finalmente, el IGE señala que la renta disponible total de los hogares gallegos alcanzó los 54.386 millones en 2024, un 5,8% más que el año anterior.