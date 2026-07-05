Una salida de vía en el Rally Rías Baixas provoca un incendio forestal en Salceda
10 HECTÁREAS
Las llamas provocadas por el accidente del vehículo participante en el Rally Rías Baixas quemaron 10 hectáreas y ya fue extinguido por los bomberos y brigadas a primera hora de este domingo 5 de julio
Un vehículo que participaba en el Rally Rías Baixas se salió de la carretera en el tramo 7 y 11 de Salceda, cayendo ladera abajo e incendiándose. Las llamas provocadas por el accidente ocasionaron un incendio forestal que calcinó 10 hectáreas y que durante la jornada del sábado por la tarde y noche estuvo siendo extinguido por los servicios de emergencia y bomberos.
El incendio forestal se propagó a ambos lados de la carretera donde se estaba llevando a cabo la prueba. En las labores de extinción participaron 8 agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 4 helicópteros y 2 aviones.
El coche se prendió a los pocos minutos pero tanto el piloto como el copiloto pudieron salir del vehículo y fueron trasladados a un hospital para ser atendido debido a su pronóstico de heridos leves.
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