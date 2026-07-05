EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Una salida de vía en el Rally Rías Baixas provoca un incendio forestal en Salceda

10 HECTÁREAS

Las llamas provocadas por el accidente del vehículo participante en el Rally Rías Baixas quemaron 10 hectáreas y ya fue extinguido por los bomberos y brigadas a primera hora de este domingo 5 de julio

Las llamas provocadas en Salceda por la salida de vía de un participante del Rally Rías Baixas.
Las llamas provocadas en Salceda por la salida de vía de un participante del Rally Rías Baixas. | 112

Un vehículo que participaba en el Rally Rías Baixas se salió de la carretera en el tramo 7 y 11 de Salceda, cayendo ladera abajo e incendiándose. Las llamas provocadas por el accidente ocasionaron un incendio forestal que calcinó 10 hectáreas y que durante la jornada del sábado por la tarde y noche estuvo siendo extinguido por los servicios de emergencia y bomberos.

El incendio forestal se propagó a ambos lados de la carretera donde se estaba llevando a cabo la prueba. En las labores de extinción participaron 8 agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 4 helicópteros y 2 aviones.

El coche se prendió a los pocos minutos pero tanto el piloto como el copiloto pudieron salir del vehículo y fueron trasladados a un hospital para ser atendido debido a su pronóstico de heridos leves.

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