Una salida de vía en el Rally Rías Baixas provoca un incendio forestal en Salceda

Las llamas provocadas en Salceda por la salida de vía de un participante del Rally Rías Baixas.

Un vehículo que participaba en el Rally Rías Baixas se salió de la carretera en el tramo 7 y 11 de Salceda, cayendo ladera abajo e incendiándose. Las llamas provocadas por el accidente ocasionaron un incendio forestal que calcinó 10 hectáreas y que durante la jornada del sábado por la tarde y noche estuvo siendo extinguido por los servicios de emergencia y bomberos.

El incendio forestal se propagó a ambos lados de la carretera donde se estaba llevando a cabo la prueba. En las labores de extinción participaron 8 agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 4 helicópteros y 2 aviones.

El coche se prendió a los pocos minutos pero tanto el piloto como el copiloto pudieron salir del vehículo y fueron trasladados a un hospital para ser atendido debido a su pronóstico de heridos leves.