"Cohete" Suárez ni falla ni pincha y gana el Rally Recalvi Rías Baixas

El piloto asturiano consiguió en Vigo la cuarta victoria de la temporada y ya acaricia el título.

El asturiano José Antonio “Cohete” Suárez, copilotado por Alberto Iglesias, se adjudicó la victoria en la 59º edición del Rally Recalvi Rías Baixas, quinta cita del Supercampeonato de España de Rallys 2026.

A los mandos de un Skoda Fabia RS Rally2, el piloto firmó una actuación impecable, basada en la regularidad y la ausencia de errores, para completar la prueba sin incidentes en unos tramos especialmente exigentes. La consistencia de Suárez resultó decisiva en un rally marcado por los pinchazos y diversos contratiempos que afectaron a numerosos aspirantes al triunfo.

Diego Ruiloba y Ángel Vela, con un Lancia Ypsilon HF Rally2, mantuvieron la presión durante toda la prueba, aunque finalmente tuvieron que conformarse con la segunda posición, a solo 21 segundos de los vencedores.

El coruñés Iván Ares y Borja Rozada se subieron al tercer escalón del podio al volante de un Toyota GR Yaris Rally2. La pareja completó una actuación muy sólida y cruzó la meta a 48 segundos del ganador, aunque sin opciones reales de disputar las dos primeras posiciones.

Pepe López y David Vázquez, con un Hyundai i20, finalizaron en cuarta posición, a 1:21 del vencedor, después de superar varios contratiempos sufridos en el inicio de la competición. La quinta plaza correspondió al canario Giovanni Farinha, también con un Hyundai i20 N Rally2, a 3:49, mientras que José Luis Peláez completó las seis primeras posiciones.

La fortuna no acompañó al ourensano Javier Pardo y David de la Puente. El equipo oficial Recalvi, con un Skoda Fabia RS Rally2, sufrió problemas desde la primera etapa y un posterior pinchazo les relegó a la séptima posición, a más de siete minutos del vencedor. Su compañero Jorge Cagiao, junto a Javier Martínez, también perdió un tiempo muy valioso tras sufrir problemas en el puente trasero.

Copas y abandonos

En las copas de promoción, Javier Cañada se llevó el triunfo en la Peugeot Rally Cup Ibérica. En la Clio Trophy Spain venció Gabriel Rodríguez Gándara, siendo el ourensano Miguel Gayoso cuarto, mientras que Adrián Blanco hizo lo propio en la Copa Hyundai i20.