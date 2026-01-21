Santalices defiende la cooperación parlamentaria autonómica y nacional tras el accidente de Adamuz
ALCALÁ DE HENARES
El presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, participa en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, destacando la colaboración entre cámaras y guardando un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz.
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, participó en la asamblea de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos en Alcalá de Henares, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz.
Santalices defendió la cooperación entre las cámaras autonómicas y el Parlamento nacional para agilizar el debate de las proposiciones de ley remitidas por los parlamentos autonómicos, tras ser ratificadas por unanimidad.
Además, los representantes autonómicos se comprometieron a impulsar la transparencia, fortalecer el control parlamentario y avanzar en la transformación digital. Durante la reunión también se aprobó el relevo en la presidencia de la COPREPA, pasando de Enrique Ossorio (Asamblea de Madrid) a Visitación Martínez (Asamblea Regional de Murcia).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POLICÍA NACIONAL
Detenida una mujer en Ferrol en una operación contra el yihadismo
LOS DOS OCUPANTES, TAMBIÉN HERIDOS
Se confunde al meter la marcha y su coche acaba en el interior de una cocina hiriendo a la inquilina
Lo último