Santalices defiende la cooperación parlamentaria autonómica y nacional tras el accidente de Adamuz

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, participó en la asamblea de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos en Alcalá de Henares, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz.

Santalices defendió la cooperación entre las cámaras autonómicas y el Parlamento nacional para agilizar el debate de las proposiciones de ley remitidas por los parlamentos autonómicos, tras ser ratificadas por unanimidad.

Además, los representantes autonómicos se comprometieron a impulsar la transparencia, fortalecer el control parlamentario y avanzar en la transformación digital. Durante la reunión también se aprobó el relevo en la presidencia de la COPREPA, pasando de Enrique Ossorio (Asamblea de Madrid) a Visitación Martínez (Asamblea Regional de Murcia).