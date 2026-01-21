Los maquinistas convocan una huelga general tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y el "inadmisible deterioro constante"

El colectivo de maquinistas, mayoritariamente representado por el sindicato SEMAF, ha convocado una huelga general tras los graves accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Cataluña).

El último siniestro ocurrió este martes en Cataluña, cuando un tren de Rodalies chocó contra un muro desprendido por el temporal, causando la muerte del maquinista y 41 heridos, cinco de ellos graves. Este suceso se suma al accidente del domingo en Adamuz, donde el número de fallecidos asciende ya a 42 personas.

Desde hace meses, los maquinistas reclaman a Renfe y Adif una reducción de la velocidad máxima en varias líneas de alta velocidad ante el deterioro de la infraestructura, una situación reconocida por el propio ministro de Transportes. También el fabricante Talgo ha señalado el estado de la vía como origen de fallos mecánicos recientes.

SEMAF advierte de que las imperfecciones acumuladas en la vía, a altas velocidades, provocan vibraciones peligrosas que pueden derivar en fallos estructurales, motivo por el que exigen medidas inmediatas para garantizar la seguridad ferroviaria.