Sanxenxo pone 17.000 huevos en una tortilla de patatas gigante

El momento del reparto de raciones de tortilla de patata en Sanxenxo.

Sanxenxo se convirtió este sábado en escenario de una enorme demostración gastronómica con la elaboración de una tortilla gigante con más de 17.000 huevos, que congregó a miles de personas para presenciar su preparación y degustar después el resultado.

Para cocinarla fueron necesarios 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. Todo ello se preparó sobre una sartén de seis metros de diámetro, con la participación de 72 personas.

Una grúa de 75 toneladas para darle la vuelta

Uno de los momentos de mayor expectación llegó a la hora de voltear la enorme tortilla. La operación requirió una grúa de 75 toneladas, además de una cuidadosa coordinación para manipular la gigantesca sartén.

El volteo se completó con éxito y apenas se produjo vertido de huevo, según explicó el Concello de Sanxenxo.

10.000 raciones con fin solidario

Una vez terminada la elaboración, comenzó el reparto de 10.000 raciones de tortilla, con y sin cebolla, a un precio de tres euros cada una.

La iniciativa tiene además un carácter solidario, ya que el dinero recaudado se destinará a fines benéficos.

El reto gastronómico forma parte de las actividades organizadas con motivo de la Feira da Cebola y las celebraciones de Santa Rosalía. Se trata de la tercera ocasión en la que se realiza esta elaboración de grandes dimensiones en Sanxenxo y, en esta ocasión, se incorporó por primera vez la versión con cebolla.