Segundo día de encierro de los médicos en el Olimpia de Vigo

Los facultativos de Primaria, en huelga desde el pasado 2 de marzo, mantendrán el encierro hasta que se abra el diálogo.

Tras más de dos semanas de huelga en la Atención Primaria, un grupo de 40 facultativos mantiene un encierro indefinido en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, sin lograr todavía una cita en la Consellería de Sanidade para negociar soluciones reales al conflicto. Hasta ahora, solo hubo dos reuniones con el sindicato O’Mega, una previa a la huelga y otra muy breve que se interrumpió por compromisos de los representantes de Sanidade, que aseguran que los resultados de los grupos de trabajo sobre Primaria saldrán en verano.

Los profesionales recuerdan las protestas de 2018, cuando dimitieron casi todos los jefes de centros de salud del área de Vigo, y denuncian que el plan para mejorar la Atención Primaria quedó mayormente sin ejecutar. Señalan problemas como consultas saturadas, falta de personal y pacientes sin médico asignado.

Entre las propuestas enviadas a la Consellería está limitar la agenda a 30 pacientes diarios para poder dedicar diez minutos a cada uno, lo que consideran esencial para una medicina de calidad. Advierten que la situación se agravará en los próximos años con la jubilación de la generación del baby boom.

El Colegio de Médicos de Pontevedra apoya al colectivo y reclama diálogo con los médicos en huelga, subrayando que “tras más de dos semanas de conflicto, la situación ha alcanzado un punto de gran preocupación”. Algunos profesionales han adoptado medidas extremas que reflejan el nivel de tensión y agotamiento existente.

O’Mega insiste en negociar y ha remitido de nuevo sus reivindicaciones, aunque aclara que no promovió ni el encierro en el Olimpia Valencia ni la renuncia a peonadas en hospitales, iniciativas de los propios médicos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibió a los médicos y les trasladó su apoyo, afirmando que “están defendiendo a sus pacientes” y calificándolos de “unos valientes”.