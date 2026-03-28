El Sergas acelera el acceso de los pacientes al perfil genómico para el tratamiento de tumores

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Precision Cancer Consortium (PCC) y las consultoras Fundación Health innovation Technology Transfer (HiTT) y Avalere Health para acelerar el acceso de los pacientes al perfil genómico integral (Comprehensive Genomic Profiling-CPG) en el diagnóstico y tratamiento de tumores sólidos.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el perfil genómico integral es una herramienta "clave" para el desarrollo de la oncología de precisión, por lo que este proyecto buscará "eliminar barreras y mejorar el proceso para incorporarlo de forma progresiva" en la atención a pacientes con cáncer.

Así, la colaboración se enmarca en el proceso de desarrollo de la Estratexia Galega de Oncoloxía de Precisión, que incluye entre sus objetivos facilitar el acceso temprano e igualitario de los pacientes oncológicos a las mejores opciones de diagnóstico molecular y terapia dirigida.

En este sentido, la vigencia del proyecto se extenderá durante los próximos cuatro años y abordará aspectos como la formación del personal sanitario, el establecimiento de redes de colaboración y la identificación de posibles barreras para hacer accesible el perfil genómico integral.

Así, está previsto que participen observadores de otras comunidades, para que Galicia "sirva de ejemplo para avanzar en la consolidación del perfil genómico integral como herramienta diagnóstica clave en oncología".