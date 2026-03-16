La Xunta inicia la tramitación de la futura ley de transformación digital del Sergas

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes iniciar la tramitación de la futura ley de transformación digital del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que busca regular la tecnología en el ámbito sanitario y reforzar la ciberseguridad en todos los procesos, "garantizando un uso seguro, ético y responsable".

Así lo ha avanzado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

El objetivo, ha destacado, es incidir en la aplicación "cada vez mayor" de las nuevas tecnologías en la sanidad y, a su vez, "regular perfectamente la utilización" de este tipo de herramientas.

La norma, tal y como ha explicado el conselleiro, quiere adaptar la normativa autonómica a la Estrategia de salud digital del sistema nacional de salud y además toma como base la ley gallega de inteligencia artificial y se enmarca en la ley de administración digital de Galicia.

"Va a situar Galicia a la vanguardia a nivel normativo poniendo la tecnología al servicio de las personas y garantizando la seguridad jurídica", ha reivindicado.

Participación

Asimismo, el conselleiro ha detallado que este mismo lunes se abrirá en el Portal de Transparencia el proceso de consulta pública en el que espera que participen colegios profesionales, expertos tecnológicos y asociaciones de pacientes.

Y es que, tal y como ha destacado Gómez Caamaño, la digitalización "ya está presente" y quiere que "pacientes y profesionales puedan beneficiarse de ella", así como que puedan hacer aportaciones y sugestiones para "enriquecer el proceso".

En este sentido, el titular de Sanidade ha subrayado que Galicia "fue pionera" con la digitalización de la historia clínica de los pacientes y la integración del historial de atención primaria con el de hospitalaria, por lo que, ha argumentado, se pretende "hacer un uso seguro en todos los niveles asistenciales a través de la historia clínica electrónica única", regulando "todas las prestaciones en un único marco de atención sanitaria".

Datos digitalización

En este contexto, el conselleiro ha expuesto que a día de hoy el Sergas sigue a más de 30.000 pacientes con patologías crónicas a través de Telea y recoge diariamente "medio millón de variables".

También ha puesto en valor la inteligencia artificial en los servicios de Urgencias y de Atención Primaria, donde ha señalado que se procesaron "más de un millón de imágenes de diagnóstico".

Del mismo modo, ha explicado que se regulará "de manera pionera" el patrimonio digital sanitario y su mecanismo de gestión". "Queremos hacer una estimación real del valor de los datos, del conjunto de infraestructuras y servicios que constituyen el sistema de información sanitaria de Galicia", ha aseverado.

En esta línea, Antonio Gómez Caamaño ha afirmado que con este anteproyecto tratan de profundizar "en la lucha contra la brecha digital". Según ha apuntado, la aplicación del Sergas incrementa su uso año a año y ha pasado de las 2,3 millones de citas gestionadas a través de la APP en 2021 a más de 9,3 millones en 2025.

"Todo este proceso lo haremos de manera planificada, con acción continua, seguimiento y transparencia, para lo que crearemos el Consello Asesor de Transformación Digital", ha relatado.

Compra centralizada de material

Por otro lado, el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la contratación del suministro sucesivo de material no sanitario de un solo uso de limpieza, aseo y menaje para las áreas sanitarias del Sergas, por un importe de 5.919.182 euros y un período de dos años.

Tal y como ha destacado el Gobierno gallego, el valor estimado de este contrato asciende a 13.208.092 euros, si se tienen en cuenta las posibles prórrogas, por un total de 36 meses.

Se trata de la tercera contratación centralizada del Sergas de este tipo de material, enmarcada en la programación del Plan de compras del departamento sanitario gallego.