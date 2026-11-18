CAMBIOS ORGANIZATIVOS
El Sergas empieza a reorganizar su estructura directiva
CAMBIOS ORGANIZATIVOS
La Xunta aprobó una nueva modificación de la estructura orgánica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que reorganiza sus órganos directivos, sitúa la política farmacéutica bajo la dependencia de la Gerencia y desarrolla las competencias de las direcciones generales de Atención Primaria y Comunitaria y de Integración e Innovación Asistencial. El decreto 139/2026, de 9 de noviembre, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), desarrolla los cambios introducidos en junio, cuando se creó la Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria y la antigua Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria pasó a denominarse Dirección Xeral de Integración e Innovación Asistencial.
La principal modificación afecta a la Subdirección Xeral de Farmacia, que deja de depender de la antigua Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria y queda integrada en la Gerencia del Sergas. Este órgano asumirá también funciones transversales de política farmacéutica y promoverá medidas para mejorar la efectividad, calidad, seguridad y eficiencia de los servicios y prestaciones sanitarias. La Subdirección de Farmacia se organizará en tres servicios: Gestión Integral para la Prestación y Seguridad de Productos Farmacéuticos, Farmacia de Atención Primaria y Comunitaria y Farmacia de Atención Hospitalaria. Entre sus competencias figuran la coordinación de la política farmacéutica, el uso racional de los medicamentos, el seguimiento del gasto y las actuaciones de seguridad y farmacovigilancia. También supervisará medidas para garantizar el abastecimiento y la trazabilidad de medicamentos y productos sanitarios.
El decreto desarrolla asimismo la estructura de la Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria, responsable de coordinar este nivel asistencial y ejecutar y supervisar su reforma integral en Galicia. Sus funciones abarcan la planificación de recursos y profesionales, la accesibilidad, la evaluación de la actividad asistencial y el impulso de la continuidad de los cuidados, la atención domiciliaria y los programas comunitarios. Contará con dos subdirecciones: Gestión Asistencial y Ordenación de Profesionales y Recursos de Atención Primaria, y Atención Comunitaria y Calidad Asistencial de Atención Primaria.
Por su parte, la Dirección Xeral de Integración e Innovación Asistencial coordinará la actividad de las áreas sanitarias. También asumirá la evaluación asistencial, el seguimiento de los tiempos de acceso, la planificación de recursos hospitalarios y el impulso de modelos de medicina personalizada y de precisión. Su estructura incluirá las subdirecciones generales de Atención Hospitalaria, Integración Asistencial e Innovación y Atención a la Salud Mental, además de la Unidad de Procesos de Enfermería y una nueva Unidad de Medicina Personalizada, Resultados en Salud y Evidencia en Vida Real. Esta última desarrollará el modelo de gobernanza clínica de la información, impulsará estrategias de medicina personalizada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMBIOS ORGANIZATIVOS
El Sergas empieza a reorganizar su estructura directiva
DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD
Desalojan una veintena de colegios en A Coruña por una oleada de amenazas de bomba que se extiende por Galicia