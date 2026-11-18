La Xunta aprobó una nueva modificación de la estructura orgánica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que reorganiza sus órganos directivos, sitúa la política farmacéutica bajo la dependencia de la Gerencia y desarrolla las competencias de las direcciones generales de Atención Primaria y Comunitaria y de Integración e Innovación Asistencial. El decreto 139/2026, de 9 de noviembre, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), desarrolla los cambios introducidos en junio, cuando se creó la Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria y la antigua Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria pasó a denominarse Dirección Xeral de Integración e Innovación Asistencial.

La principal modificación afecta a la Subdirección Xeral de Farmacia, que deja de depender de la antigua Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria y queda integrada en la Gerencia del Sergas. Este órgano asumirá también funciones transversales de política farmacéutica y promoverá medidas para mejorar la efectividad, calidad, seguridad y eficiencia de los servicios y prestaciones sanitarias. La Subdirección de Farmacia se organizará en tres servicios: Gestión Integral para la Prestación y Seguridad de Productos Farmacéuticos, Farmacia de Atención Primaria y Comunitaria y Farmacia de Atención Hospitalaria. Entre sus competencias figuran la coordinación de la política farmacéutica, el uso racional de los medicamentos, el seguimiento del gasto y las actuaciones de seguridad y farmacovigilancia. También supervisará medidas para garantizar el abastecimiento y la trazabilidad de medicamentos y productos sanitarios.

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Refuerzo de primaria

El decreto desarrolla asimismo la estructura de la Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria, responsable de coordinar este nivel asistencial y ejecutar y supervisar su reforma integral en Galicia. Sus funciones abarcan la planificación de recursos y profesionales, la accesibilidad, la evaluación de la actividad asistencial y el impulso de la continuidad de los cuidados, la atención domiciliaria y los programas comunitarios. Contará con dos subdirecciones: Gestión Asistencial y Ordenación de Profesionales y Recursos de Atención Primaria, y Atención Comunitaria y Calidad Asistencial de Atención Primaria.

Integración e innovación

Por su parte, la Dirección Xeral de Integración e Innovación Asistencial coordinará la actividad de las áreas sanitarias. También asumirá la evaluación asistencial, el seguimiento de los tiempos de acceso, la planificación de recursos hospitalarios y el impulso de modelos de medicina personalizada y de precisión. Su estructura incluirá las subdirecciones generales de Atención Hospitalaria, Integración Asistencial e Innovación y Atención a la Salud Mental, además de la Unidad de Procesos de Enfermería y una nueva Unidad de Medicina Personalizada, Resultados en Salud y Evidencia en Vida Real. Esta última desarrollará el modelo de gobernanza clínica de la información, impulsará estrategias de medicina personalizada.