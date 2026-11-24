La Guardia Civil detuvo a siete personas y desarticuló una organización criminal a la que atribuye estafas bancarias por más de 310.000 euros mediante la duplicación fraudulenta de tarjetas SIM y el acceso a cuentas digitales. La investigación comenzó tras denuncias en Baleares y se amplió con la colaboración de agentes de Pontevedra. Cinco de las víctimas identificadas están en esta provincia.

La operación, denominada Frapoba, partió de denuncias de ciudadanos de Baleares que detectaron problemas en sus líneas telefónicas y movimientos bancarios no autorizados. Los investigadores relacionaron esos indicios con otros casos y encontraron un patrón común. En Pontevedra, el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil investigaba a cinco víctimas en el marco de la operación Val-out. La coordinación con unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional permitió conectar las pesquisas.

Según la Guardia Civil, la red combinaba dos técnicas: el SIM swapping, que consiste en duplicar fraudulentamente la tarjeta telefónica de otra persona, y el account takeover, o toma de control de sus cuentas digitales. Para preparar los ataques, los delincuentes obtenían en mercados clandestinos de internet datos personales procedentes de filtraciones. Seleccionaban a clientes bancarios cuyos sistemas de seguridad dependían de códigos SMS o carecían de doble verificación.

Autorizaciones falsificadas

Con esos datos, contactaban con las compañías telefónicas y se hacían pasar por los titulares para solicitar portabilidades no autorizadas o cambios de titularidad. Para recoger las nuevas tarjetas SIM utilizaban autorizaciones manuscritas falsificadas e identidades suplantadas.

Cuando el cambio de operador se hacía efectivo, el teléfono de la víctima perdía cobertura y los mensajes de verificación llegaban a la tarjeta en poder de los estafadores. Así podían entrar en la banca online, solicitar una nueva contraseña, registrar tarjetas de débito y disponer de los fondos. La organización ordenaba transferencias elevadas y compras por internet con recogida inmediata en tienda para hacerse con productos fáciles de revender.

Entre los bienes adquiridos figuran lingotes de oro, piezas de alta joyería, relojes de lujo, móviles de última generación, videoconsolas y participaciones de lotería. Los agentes localizaron y avisaron también a personas de avanzada edad que aún no se habían percatado de que sus ahorros estaban siendo sustraídos. El perjuicio conocido supera los 310.000 euros, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. El 17 de noviembre, bajo la dirección del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número 7 de Palma, se practicaron tres registros domiciliarios que terminaron con los siete arrestos.