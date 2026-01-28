Los César 2026 añaden a Sirat otra nominación

Sirat, la película de Oliver Laxe, sigue sumando reconocimientos y competirá en los premios César a mejor película extranjera, apenas un día después de su nominación a los Bafta. En esta categoría se enfrentará a producciones internacionales como la brasileña “El agente secreto”, la china “Black Dog”, la estadounidense “Una batalla tras otra” y la noruega “Valor sentimental”, todas ellas consideradas fuertes contendientes en la temporada de premios.

El filme atraviesa semanas decisivas: el 22 de enero logró dos nominaciones a los Oscar, a mejor película internacional y mejor sonido, consolidando su presencia global. Su trayectoria comenzó en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado, y desde entonces ha destacado por su cuidada fotografía y montaje, así como por una narrativa emotiva centrada en un padre que busca a su hija desaparecida durante una rave en Marruecos.

Mientras tanto, en los César, la competencia por la mejor película del año en Francia incluye títulos destacados como “Nouvelle Vague”, la cinta más nominada con diez opciones, seguida por “L’attachement” y “Dossier 137” con ocho nominaciones, “La petite dernière” con siete y “Un simple accident” con dos. Estas películas reflejan la diversidad del cine francés actual.

Sirat, que llegó a los cines españoles el 6 de junio y superó los tres millones de euros de recaudación con 450.000 espectadores, se consolida como un éxito de crítica y público. Es el cuarto largometraje de Laxe y suma cinco Premios del Cine Europeo, reflejando la fuerza de su propuesta cinematográfica.