Cómo solicitar las nuevas ayudas de comedor escolar en Galicia en 2026: hasta 150 euros por hijo

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a una nueva línea de ayudas destinadas a sufragar los gastos de comedor escolar de miles de familias gallegas. La medida, aprobada por el Consello de la Xunta, permitirá conceder bolsas de 150 euros por alumno y contará con una dotación inicial de 2,8 millones de euros.

La primera convocatoria se publicará este verano y beneficiará a alrededor de 18.700 escolares pertenecientes a familias con una renta per cápita de hasta 6.000 euros. La iniciativa supone una de las principales novedades de los presupuestos autonómicos de 2026 y responde a un compromiso adquirido por el Ejecutivo gallego.

Quiénes podrán solicitar las ayudas

Las ayudas estarán dirigidas a familias con hijos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial durante el curso 2025/2026.

Podrán optar a estas bolsas los alumnos que hayan utilizado el servicio de comedor en centros sostenidos con fondos públicos siempre que dicho servicio no esté gestionado por la Xunta de Galicia, ni de forma directa ni indirecta. En la práctica, la medida está orientada a escolares que utilizan comedores gestionados por las ANPA, los ayuntamientos o centros concertados.

Desde el Gobierno gallego recuerdan que los usuarios de comedores dependientes de la Consellería de Educación ya cuentan actualmente con otras medidas de apoyo, como bonificaciones y precios congelados.

Ampliación prevista para el curso 2026/2027

La Xunta prevé ampliar progresivamente esta línea de ayudas tanto en inversión como en número de beneficiarios. Así, para el curso 2026/2027 se incorporará un segundo tramo destinado a familias con rentas per cápita de entre 6.000 y 10.000 euros, que podrán acceder a una ayuda de 100 euros por alumno.

Con esta ampliación, el Ejecutivo autonómico busca incrementar la cobertura de una medida que figuraba en su programa electoral y que fue incluida entre las actuaciones destacadas de los presupuestos de la comunidad para 2026.

Plazos de solicitud

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo viernes. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica entre el 6 de julio y el 6 de agosto a través de la sede electrónica de la Xunta.

Cada familia presentará una única solicitud para todos los hijos admitidos en el mismo centro educativo durante el curso 2025/2026.

Entre la documentación requerida, los solicitantes deberán aportar una declaración responsable emitida por la entidad gestora del comedor escolar. En ella deberá constar que el alumno utilizó el servicio durante el curso, el número de días de uso, el precio diario, el importe total abonado y los datos de la persona pagadora.

Ayudas compatibles con otras subvenciones

La Xunta ha precisado que estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones concedidas por organismos públicos o privados para la misma finalidad. No obstante, la suma de todas las ayudas recibidas no podrá superar el coste total del servicio de comedor escolar.

Además, las familias beneficiarias estarán obligadas a comunicar a la Administración autonómica la percepción de cualquier otra ayuda relacionada con este gasto.

Con esta nueva línea de apoyo, la Xunta pretende aliviar el coste que supone el comedor escolar para miles de hogares gallegos y ampliar la protección social dirigida a las familias con menores recursos económicos.