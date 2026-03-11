Los comedores escolares de Ourense refuerzan su seguridad

La Federación Provincial de Anpas Públicas de Ourense presentó este martes una iniciativa piloto para mejorar la seguridad en todos los centros donde gestiona servicios de desayuno y comedor (CEIP A Ponte, Mestre Vide y Curros Enríquez para Atención temprana, junto con el comedor del CEIP Curros Enríquez). Para ello dotará a los centros de dispositivos de emergencia contra el atragantamiento. “No es obigatorio tener este tipo de herramientas, pero llevamos tiempo pensando en ello porque la asfixia es la tercera causa de mortalidad entre los menores de 5 años”, explica Jose Antonio Álvarez, presidente de las Anpas.

El dispositivo, denominado RescAir, consta de una mascarilla para succionar e intentar sacar el objeto que provoca la asfixia cuando se produce un atragantamiento, y gracias a haber sido desarrollado a 90 grados, es posible su uso personal “sin necesidad de coordinación entre manos”. Marcos Vázquez, uno de los administradores de la empresa Galprosem que distribuye el instrumento, asegura que es muy intuitivo. “Uno de los estudios que se hicieron en el Hospital de Santiago fue dárselo a gente que no lo conocía para que practicaran. Participaron unas 60 personas y todas fueron capaces de utilizarlo sin ninguna complicación”, indica.

Con todo, Vázquez reconoce que, por el momento, este dispositivo no puede sustituir la maniobra de Heimlich. “Primero siempre es la maniobra de Heimlich; la velocidad de actuación siempre va a ser más rápida con tus propias manos que si tienes el dispositivo a 30 segundos”, explicó, subrayando que el tiempo de actuación “es crucial cuando se trata de un atragantamiento”.