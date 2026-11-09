Stellantis Vigo detiene la producción del Peugeot 2008 por falta de componentes

La planta de Stellantis en Vigo se verá obligada a paralizar la actividad productiva de su Sistema 1, encargado de fabricar el Peugeot 2008, debido a dificultades en el aprovisionamiento de piezas. La compañía ha comunicado a sus trabajadores la cancelación de varios turnos por causas de fuerza mayor relacionadas con los problemas en el suministro de componentes.

En concreto, la suspensión comenzará este martes, 10 de noviembre, con la cancelación de los turnos de tarde y noche. El miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 la parada será total en esta línea de producción, con todos los turnos cancelados.

La medida responde a las dificultades para garantizar el flujo de componentes necesarios para mantener el ritmo de la cadena de montaje. La actividad permanecerá suspendida durante esos días a la espera de que se normalice el abastecimiento.

No es la primera parada de Stellantis Vigo este año

Los problemas de aprovisionamiento vuelven a afectar a la factoría viguesa, que ya tuvo que recurrir a medidas similares hace apenas unas semanas. A finales de octubre, la dirección comunicó la suspensión de los tres turnos del Sistema 1 durante los días 29 y 30 por las mismas dificultades para recibir componentes.

La situación tampoco es nueva en 2026. A finales de enero y principios de febrero, las condiciones meteorológicas adversas provocaron nuevas interrupciones en la actividad de la fábrica, al dificultar el transporte y la llegada de piezas necesarias para el ensamblaje de vehículos. En aquella ocasión, las cancelaciones llegaron a afectar tanto al Sistema 1, donde se fabrica el Peugeot 2008, como al Sistema 2, dedicado a las furgonetas del grupo.

De esta forma, la cadena de suministro vuelve a condicionar la planificación industrial de la planta de Balaídos, que se ve obligada a ajustar su actividad en función de la disponibilidad de componentes.