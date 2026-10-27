La subasta de los bienes del Pazo de Meirás arranca con ventas de hasta 2.750 euros

La subasta organizada por Magna Art Auctions con 689 piezas procedentes del Pazo de Meirás ha arrancado este martes a las 17:00 horas con las primeras adjudicaciones de porcelanas, tapices y mobiliario por encima de los 2.000 euros. La venta responde a un encargo de la familia Martínez-Bordiú y Franco al director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo de Albornoz, con un catálogo cuyos precios de salida oscilan entre los 20 y los 5.000 euros.

El lote más cotizado durante los primeros sesenta minutos de puja ha sido una sopera en porcelana de la Compañía de Indias, blasonada con esmaltes de la Familia Rosa y datada en la dinastía Qing (1736-1795), rematada en 2.750 euros. A este remate le siguió una gran pecera en porcelana china con motivos florales de peonías y aves exóticas, adjudicada en 2.500 euros tras partir de un precio base de apenas 150 euros.

El interés de los compradores también se reflejó en el mobiliario y los textiles. Un juego de seis sillas de hierro forjado en verde con asiento calado de palmetas pasó de los 250 euros iniciales a 2.250 euros tras varias pujas simultáneas por vía telefónica, presencial e internet. Con una progresión similar, una alfombra turca "Ushak" de lana anudada a mano de la primera mitad del siglo XX, tasada de inicio en 250 euros, se vendió finalmente por 2.000 euros.

Las obras con los precios de salida más altos del catálogo se resolverán a lo largo de la sesión. La pieza más valorada es el lienzo "San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera", atribuido al círculo del pintor toledano Luis Tristán, con una puja mínima de 5.000 euros. Con un suelo de 4.500 euros figuran un bargueño asturleonés y dos cuadros: "Madre mirando con sus hijos que dan de comer al gallo", del italiano Gaetano Chierici, y "Amanecer rosado", del pintor argentino Benito Quinquela.

En el apartado histórico figuran varios retratos de Francisco Franco, entre los que se encuentran una instantánea familiar junto a Carmen Polo y su hija Carmen Franco con salida en 80 euros, un grabado en calcografía por 100 euros y un tercer retrato valorado en 300 euros. Destaca asimismo una fotografía con marco de plata de Juan Carlos I con una inscripción manuscrita realizada en 1970 por el entonces príncipe: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970", junto a piezas singulares como una maqueta a gran escala de un galeón español del siglo XX, con un precio de partida de 350 euros.