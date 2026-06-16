Suspendido en Ourense el juicio contra una madre acusada de maltratar a sus tres hijas: una de ellas está desaparecida

El juicio previsto en el Tribunal de Instancia de Ourense contra una mujer acusada de maltrato físico y psicológico habitual a sus tres hijas ha quedado suspendido tras no poder localizarse a una de las testigos clave del caso, la hija mayor de la acusada.Según el escrito de la Fiscalía, la mujer convivió con sus tres hijas hasta diciembre de 2021, periodo en el que presuntamente las habría sometido a agresiones físicas y trato vejatorio, especialmente hacia la hija mayor, denunciante de los hechos.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada tiraba del pelo a las menores, las obligaba a realizar tareas inadecuadas para su edad y llegaba a dejarlas solas en el domicilio, encargando a la hija mayor el cuidado de sus hermanas y las tareas del hogar.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión, además de la prohibición de tenencia de armas durante cinco años y una orden de alejamiento de menos de 500 metros y de comunicación con las tres menores durante el mismo periodo.

La suspensión del juicio se debe a la ausencia de una de las denunciantes, considerada testigo fundamental en el procedimiento.