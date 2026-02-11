Un talud de la autovía do Morrazo se derrumba sobre una vivienda en Moaña y deja un herido

Un talud de la autovía do Morrazo se ha derrumbado este miércoles sobre una vivienda a su paso por el municipio pontevedrés de Moaña, provocando importantes daños materiales y dejando una persona herida, según han informado fuentes de la Guardia Civil, de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y del 112 Galicia.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11.30 horas, cuando un muro de contención se vino abajo y se desplomó sobre la casa, situada en la zona de Xalde de Arriba. Un particular alertó al 112 al indicar que había una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bombeiros do Morrazo, Urxencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local. Los bomberos lograron rescatar al hombre, que se encontraba en un anexo de la vivienda realizando trabajos en el momento del derrumbe y que sufrió un golpe en una pierna.

El herido fue atendido por una ambulancia de soporte vital básico y un médico desplazados a la zona, y posteriormente trasladado al hospital Povisa de Vigo. Según las fuentes consultadas, su estado no reviste gravedad.

Desde la Xunta han señalado que la conselleira María Martínez Allegue se puso en contacto con la alcaldesa de Moaña tras conocer lo ocurrido y que personal de mantenimiento y conservación se desplazó al punto para evaluar la situación. Por el momento, permanece cortado el carril en sentido Vigo, y todo apunta a que el desprendimiento podría estar relacionado con las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.