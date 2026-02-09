Precintan el atrio de la Trinidad por un derrumbe en una nueva jornada de borrasca

La zona del atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad precintada por el derrumbe de uno de sus muros

La zona del atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Ourense, ha sido precintada en la mañana de este lunes, 9 de febrero, a causa del derrumbe de un muro durante la madrugada. El desprendimiento no corresponde a la finca de la iglesia, si no a una casa aledaña que es de propiedad municipal. Por lo tanto, corresponderá al Concello tomar las medidas oportunas.

Aunque se desconocen las causas concretas del derrumbe, todo apunta a que esta sería una consecuencia más de las fuertes rachas de viento y las potentes precipitaciones que trae el tren de borrascas y que está produciendo este tipo de incidencias por toda la provincia.

El muro derruído en el atrio de la Trinidad | XESÚS FARIÑAS

El patrimonio gallego, en peligro por la borrasca

El temporal de lluvias que azota Galicia provocó en la noche de este sábado el derrumbe de un tramo de la muralla romana de Lugo, uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad. El desplome se produjo sobre las 23:30 horas, en la Rúa do Moucho, entre las puertas de Santiago y del Carmen, en la zona suroeste del monumento.

El derrumbe afectó a un lienzo interior de entre seis y siete metros de longitud, desde el nivel del suelo hasta el adarve, haciendo caer una considerable cantidad de piedra hacia el paseo interior de la muralla, donde se ubican viviendas, locales de hostelería y edificios culturales como el Pazo de Montenegro. La Policía Local acordonó inmediatamente la zona para impedir el paso de peatones y evitar riesgos.

Es parte de las consecuencias que está dejando el tren de borrascas en la comunidad y que ya ha causado sus estragos en otros elementos patrimoniales ourensanos, como el tejado de la Iglesia de Cabanelas, en Carballiño.

De las más antiguas de Ourense

La iglesia de la Santísima Trinidad de Ourense conserva uno de los orígenes más antiguos de la ciudad, ya que sus primeras fases constructivas se remontan a los siglos XII y XIII. A lo largo de los siglos, el edificio ha sido objeto de numerosas transformaciones, reflejo de los distintos usos y etapas históricas por las que ha pasado.

Uno de sus elementos más singulares es la portada que da a la Plaza de la Trinidad, un acceso cargado de simbolismo y valor histórico. Este portón no pertenece originalmente al templo, sino que procedía del antiguo Hospital de San Roque, fundado en el siglo XVI y situado durante siglos en el espacio que hoy ocupa el edificio de Correos, en la Alameda.

La relación de la iglesia con la asistencia a peregrinos y enfermos queda claramente reflejada en la iconografía de esta portada. En ella aparece San Roque acompañado de su perro Melampo, una referencia directa al carácter hospitalario del conjunto. Además, en dos medallones se representan otras figuras que, según los especialistas, podrían corresponder a Hipócrates y Galeno, célebres médicos de la Antigüedad, reforzando así el vínculo del lugar con la medicina y el cuidado de los necesitados.