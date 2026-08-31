Tapian la narcovivienda de la calle Aragón, en Vigo, donde fue detenido un hombre

La Policía Nacional procede al tapiado de una narcovivienda en el entorno de la calle Aragón de Vigo, donde horas antes se realizó un registro y la detención de un varón por un delito contra la salud pública.

La Policía Nacional ha ejecutado la orden del juzgado para clausurar y tapiar una vivienda en el entorno de la calle Aragón de Vigo, que fue registrada hace unos días y donde se detuvo a un varón (para quien se acordó ingreso en prisión) por un delito contra la salud pública.

Así, al día siguiente de la entrada y registro y de la detención del hombre, los agentes acudieron a esta narcovivienda, donde se “cocinaba” y preparaba droga, para proceder al cierre y tapiado, en base a la medida acordada por el tribunal de instancia, sección de instrucción, plaza 2 de Vigo.

En el marco de esta investigación, el pasado 27 de agosto se entró en el inmueble y se detuvo a un hombre. Asimismo, los agentes se incautaron de 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína y 1.000 euros en efectivo, además de los utensilios para preparar los estupefacientes.

La medida de tapiar una narcovivienda ya se adoptó el pasado mes de abril, en un inmueble de la zona de Praza da Miñoca, en el marco de otra investigación policial contra el tráfico de drogas.