Titánica Rapa das Bestas de Sabucedo con 40 aloitadores

Fuerza, destreza y un aguante sobrehumano. Eso es lo que tuvieron los 40 aloitadores y aloitadoras de Sabucedo (A Estrada) que saltaron este domingo al segundo curro de la Rapa das Bestas más ancestral de la provincia. Bajo un sol que rozó los 39 grados, los más veteranos del grupo guiaron a 150 caballos, yeguas y potros para cortarle las crines, desparasitarlos y marcarlos. Algunos de ellos también fueron vacunados. En total, los vecinos de la parroquia estradense y otros de Cerdedo-Cotobade, lograron bajar del monte 300 animales que se distribuyen en los tres días de la rapa.

El ritual comenzó con la retirada de los potros por parte de los más jóvenes, ayudados por los veteranos, que serán los futuros aloitadores. David, Alba y Lucía tienen menos de 16 años pero quieren recoger el testigo de sus padres y abuelos. Agarrando uno a uno por las orejas y siempre respetando al animal sin usar ningún tipo de palo. Así fueron saliendo los potros hasta quedar los garañones, los machos líderes de las manadas, y yeguas. El primero en ser reducido por los aloitadores fue el “Inglés”, un caballo color negro azabache que se les había resistido el día anterior, pero ayer lo lograron. Primero, uno de los jóvenes se subió e intentó reducirlo para después otro compañero taparle los ojos y entre tres retenerlo mientras le cortaban las crines. La intensidad del curro de ayer fue tal que llegaron a ejecutarse cuatro rapas a la vez.

Debut femenino

El segundo curro de la Rapa das Bestas de Sabucedo estuvo también protagonizado por cuatro mujeres aloitadoras porque como dijo el presidente de la Asociación Rapa das Bestas, Paulo Vicente Monteagudo, “elas mantiveron a tradición cando aquí apenas quedaron homes”, un ritual que no cesó ni durante la Guerra Civil.

Alba, Aldara, Iria y Ana Laura, concejala y diputada provincial del PSOE, lograron reducir a varios caballos. Otros jóvenes, de apenas 18 años, también debutaron por primera vez en el curro y se mezclaron con otros veteranos como Santi y Manuel, quien a sus más de 60 años protege a sus compañeros en la arena.

Tras hora y media de lucha cuerpo a cuerpo entre hombres, mujeres y caballos, los equinos regresaron al recinto. A pesar del calor y el riesgo, los sanitarios apenas atendieron unas magulladuras de los aloitadores sin consecuencias mayores. El sábado tuvieron que ser atendidas varias personas del público debido a golpes de calor mayoritariamente, por lo que ayer un aguerrido ‘bombero’ se encargó de mojar a los asistentes.

La Rapa das Bestas de Sabucedo es una Fiesta de Interés Turístico Internacional y se declaró Bien de Interés Cultural el pasado año. No es la única, pero sí la más famosa y que se remonta al siglo XVI, cuando dos vecinas soltaron dos ‘bestas’ en el monte como agradecimiento a San Lorenzo por librar al pueblo de la peste. Según la tradición popular, los equinos que se rapan hoy descienden de esa manada del Santo.

Mañana tendrá lugar el último curro y, a continuación, los equinos regresarán a sus montes.

Unos 1.600 espectadores de nueve nacionalidades

Las gradas del segundo curro de la Rapa das Bestas de Sabucedo 2026 se llenaron por completo a pesar del calor. Unas 1.600 personas procedentes de distintas partes de España y Galicia, además de nueve nacionalidades (Hungría, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Francia, Suiza, México, Irlanda y Polonia), presenciaron la rapa, en la que también estuvo el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. La actriz María León también se acercó hasta la parroquia de A Estrada este fin de semana para conocer el ritual aprovechando una grabación por la zona, según la Asociación Rapa das Bestas.

Tras el curro, hubo un festival musical en el Palco da Fonte, al lado de la ermita de San Lorenzo, y un mercado de artesanía, que continuará abierto este lunes.