Título de familia numerosa en Galicia: requisitos, ventajas y novedades

Las familias numerosas en Galicia pueden acceder al Título de Familia Numerosa, un documento oficial expedido por la Xunta de Galicia con validez en toda España. Este reconocimiento permite beneficiarse de diversas ayudas y ventajas, por lo que resulta fundamental conocer las condiciones para solicitarlo y las novedades recientes.

Principales novedades

Una de las mejoras más destacadas es la ampliación de la vigencia del título. Desde 2024, el documento se mantiene válido, con carácter general, hasta que el hijo menor cumpla 26 años, lo que reduce considerablemente la necesidad de renovaciones periódicas.

También se ha avanzado en la digitalización del servicio:

El título ya está disponible en formato digital a través de la aplicación Xunta.eu , con la misma validez que el formato físico.

Se introduce un nuevo formato en tarjeta que sustituye al antiguo documento en papel, facilitando su uso y conservación.

Quién puede obtener el título de familia numerosa

Podrán solicitar este reconocimiento aquellas unidades familiares que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Uno o dos progenitores con tres o más hijos, independientemente de si son comunes.

Familias con dos hijos cuando uno tenga discapacidad o incapacidad laboral.

Familias con dos hijos en las que ambos progenitores tengan una discapacidad igual o superior al 33% o estén incapacitados para trabajar.

Familias con dos hijos si al menos uno de los progenitores presenta una discapacidad igual o superior al 65%.

Hermanos huérfanos (tres o más, o dos si uno tiene discapacidad) que conviven y dependen económicamente entre sí.

Hermanos huérfanos bajo tutela, acogimiento o guarda que conviven con la persona responsable, aunque no dependan económicamente de ella.

Progenitores separados o divorciados con tres o más hijos, aunque no convivan, siempre que exista dependencia económica.

Progenitor viudo con dos hijos.

Requisitos para los hijos

Para que las hijas e hijos formen parte de la unidad familiar reconocida, deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser solteros y menores de 21 años, con posibilidad de ampliación hasta los 25 si están cursando estudios.

Convivir con los progenitores.

Depender económicamente de ellos, con ingresos que no superen el IPREM, salvo excepciones previstas por la ley.

Documentación necesaria

La solicitud del título requiere presentar la siguiente documentación básica:

Formulario oficial cumplimentado y firmado.

Documento de identidad (DNI, NIE o permiso de residencia) de los progenitores.

Libro de familia.

Certificado de empadronamiento conjunto.

Dependiendo de la situación familiar, puede ser necesario añadir:

Certificado de defunción en caso de viudedad.

Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador.

Certificados de discapacidad o incapacidad laboral.

Resoluciones de adopción, acogimiento o tutela.

Documentación adicional para casos específicos, como familias en el extranjero.

Requisitos de nacionalidad y residencia

Las personas que integran la unidad familiar deben cumplir alguno de estos requisitos: