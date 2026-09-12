Todavía se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para obtener los permisos de conducción de camiones y autobuses: hasta 3.900 euros

La Xunta recuerda que sigue abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y de los permisos de conducción necesarios para el ejercicio de la actividad de conductor profesional. Las bases de la convocatoria se publicaron en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Xunta.

La convocatoria tiene como objetivo facilitar la incorporación de nuevos conductores profesionales al mercado laboral. La medida busca responder a la escasez de personal que cumpla los requisitos legales para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías y de viajeros por carretera.

La orden incluye dos líneas de actuación. Una de ellas está destinada a subvencionar los cursos para la obtención del CAP, ya sea para la cualificación inicial o para la ampliación y promoción. La otra línea financia la obtención de los permisos de conducción de las clases C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 y D1+E.

El importe máximo a percibir por persona para la obtención del permiso de conducción o del CAP inicial será de 1.200 euros. En la modalidad de ampliación o promoción, pensada para quienes ya poseen la cualificación en una categoría y desean obtener otra, la cuantía máxima será de 300 euros.

Por su parte, en la línea enfocada a los permisos de conducción de las clases C y D, si el aspirante obtiene varios permisos de la misma o distinta clase, el importe máximo alcanzará los 2.400 euros. Estas cuantías no podrán superar el coste total abonado por la persona beneficiaria y, en caso de combinar varias líneas, el límite subvencionable fijado es de 3.900 euros por alumno.