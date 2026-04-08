Tom Jones actúa en A Coruña este verano dentro del O Gozo Fest 2026
2 DE JULIO
Dentro de su gira "Come Gather Round", Tom Jones actuará en A Coruña el 2 de julio dentro de la programación del O Gozo Fest 2026.
El cantante galés Tom Jones actúa el próximo 2 de julio en A Coruña dentro de su gira "Come Gather Around", en un concierto que se celebra en el Coliseum y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento en su organización.
El mismo forma parte de la programación en la ciudad de O Gozo Fest 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia.
La actuación de Tom Jones será una de las tres únicas paradas del artista en España. El intérprete presenta en directo su repertorio con temas atemporales como "It's Not Unusual" o "Green, Green Grass of Home".
Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Jones, con 85 años, está considerado como uno de los mejores artistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera superó los cien millones de discos vendidos.
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