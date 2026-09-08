HOSPITALIZADOS
Tres heridos tras una colisión entre dos coches en Cuntis
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Tres personas resultaron heridas en las últimas horas tras registrarse una colisión entre dos coches en la N-640, dentro del término municipal de Cuntis (Pontevedra).
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 19:00 horas de este lunes en el kilómetro 212 de la citada carretera, a la altura del lugar de Piñeiro. La central de emergencias recibió el aviso de que se había producido un choque frontal entre dos turismos y que varios ocupantes necesitaban asistencia sanitaria.
El 112 movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de O Salnés, a la agrupación de Protección Civil de Cuntis y a personal de mantenimiento de la vía, contando además con el apoyo de Emerxencias A Estrada.
Al llegar al punto del accidente, los efectivos desplazados comprobaron que ninguno de los implicados se encontraba atrapado ni precisaba excarcelación. No obstante, los tres heridos requirieron atención médica y fueron evacuados a un centro hospitalario.
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