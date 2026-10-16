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Tres heridos en el Rally San Froilán en Outeiro de Rei

IMPACTO DE UNA RUEDA

El Rally San Froilán deja tres espectadores heridos en San Fiz de Paz (Outeiro de Rei) tras desprenderse una rueda de uno de los vehículos en carrera

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Tres personas que observaban el Rally San Froilán, a su paso por San Fiz de Paz, en Outeiro de Rei (Lugo), han resultado heridas en la tarde de este viernes al soltarse una rueda de uno de los vehículos participantes.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso sobre las 19:30 horas, a través de un particular que se encontraba en la zona.

Uno de los coches que participaban en la prueba de rally perdió una rueda, que acabó golpeando a los espectadores y uno de ellos necesitaba asistencia sanitaria.

Ante ello, se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil. Fue la propia organización del evento la que se hizo cargo del traslado.

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