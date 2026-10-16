IMPACTO DE UNA RUEDA
Tres heridos en el Rally San Froilán en Outeiro de Rei
IMPACTO DE UNA RUEDA
Tres personas que observaban el Rally San Froilán, a su paso por San Fiz de Paz, en Outeiro de Rei (Lugo), han resultado heridas en la tarde de este viernes al soltarse una rueda de uno de los vehículos participantes.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso sobre las 19:30 horas, a través de un particular que se encontraba en la zona.
Uno de los coches que participaban en la prueba de rally perdió una rueda, que acabó golpeando a los espectadores y uno de ellos necesitaba asistencia sanitaria.
Ante ello, se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil. Fue la propia organización del evento la que se hizo cargo del traslado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
IMPACTO DE UNA RUEDA
Tres heridos en el Rally San Froilán en Outeiro de Rei
MÁS DE 33.000 OPOSITORES
Fechas y horarios de las oposiciones del Sergas en Silleda: más de 2.200 plazas
Lo último