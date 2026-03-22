Tres menores resultan heridos en Vimianzo tras caer desde un balcón

Tres menores de entre 12 y 14 años resultaron heridos este sábado en Vimianzo tras precipitarse desde un primer piso, a unos cuatro metros de altura, al ceder la balaustrada de un balcón por causas que se investigan. El suceso tuvo lugar en la rúa Álvaro Cunqueiro en torno a las seis de la tarde, cuando los jóvenes, que participaban en una fiesta de cumpleaños, se apoyaron en la barandilla y esta se desplomó.

Uno de los menores, que presentaba heridas de mayor gravedad, fue evacuado en helicóptero medicalizado a un hospital de A Coruña. Otro fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, mientras que el tercero recibió atención en el centro médico de Vimianzo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Urxencias Sanitarias-061 y los bomberos del parque comarcal de Cee, que confirmaron que no había personas atrapadas entre los escombros. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas del fallo de la estructura del balcón.