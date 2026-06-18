Las universidades gallegas resisten en el ranking mundial y la UVigo gana peso en el QS 2027

Estudiantes saliendo de la Facultad de Derecho en el Campus de Ourense, en una imagen de archivo.

El sistema universitario español ha reforzado su presencia en el nuevo ranking mundial QS 2027, que selecciona a las 1.500 mejores universidades del planeta, con el debut de diez centros en la clasificación. Un avance que también se refleja en Galicia, donde la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade de Vigo (UVigo) mantienen posiciones destacadas dentro del sistema estatal.

El informe de la consultora británica Quacquarelli Symonds confirma que España suma ya cerca de medio centenar de universidades en la lista, aunque ninguna alcanza aún el top 100 mundial, una señal de estabilidad más que de salto cualitativo en la élite académica internacional.

En el caso gallego, la USC se mantiene como la institución mejor posicionada de la comunidad, destacando especialmente en indicadores de investigación, docencia e inserción laboral. Por su parte, la Universidade de Vigo consolida su papel como segunda gran referencia universitaria gallega, con buenos resultados en empleabilidad y rendimiento docente, situándose en posiciones intermedias del sistema español pero con estabilidad dentro del ranking global.

La tercera universidad gallega, la Universidade da Coruña (UDC), también figura en la clasificación, aunque en posiciones más discretas dentro del conjunto estatal.

UVigo, peso creciente en empleabilidad e investigación

En el análisis del sistema universitario español, la UVigo destaca especialmente en inserción laboral de sus titulados, uno de los indicadores más valorados por el QS, además de mantener un rendimiento equilibrado en docencia e investigación. Estos datos refuerzan su perfil como universidad con fuerte conexión con el tejido productivo gallego, especialmente en ámbitos tecnológicos e industriales.

Un sistema amplio, pero sin élite mundial

El informe subraya que España ha aumentado su representación en el ranking gracias a la entrada de nuevas universidades, aunque sigue sin lograr situar a ningún centro entre los 100 mejores del mundo. La Universitat de Barcelona continúa liderando la clasificación nacional, seguida por la Complutense de Madrid y la Autónoma de Barcelona.

A nivel global, el ranking vuelve a estar dominado por el MIT, seguido del Imperial College London y la Universidad de Stanford, que mantienen el liderazgo internacional sin cambios.

Galicia, estabilidad en un sistema competitivo

En este contexto, las universidades gallegas mantienen una posición de estabilidad y consolidación, con la USC como referente principal, la UVigo reforzando su perfil aplicado y la UDC completando el sistema autonómico.

El informe dibuja así un escenario en el que Galicia no solo mantiene presencia en el mapa universitario global, sino que también afianza su papel dentro del sistema español, en un contexto de creciente competencia internacional.