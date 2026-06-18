30 años de “impecable” labor del Consello Social de la UVigo

La Universidad de Vigo acogió ayer la celebración del 30 aniversario de su Consello Social y también un sentido homenaje a su presidente desde el año 2011 hasta hoy, Ernesto Pedrosa, a quien reconocieron un trabajo impecable y muy comprometido con el desarrollo de la institución. El acto, en el que intervino el coro universitario y se proyectaron vídeos sobre la historia de este organismo, estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el rector en funciones, Manuel Reigosa, y acudieron también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la rectora electa, Carmen García Mateo, los ex rectores Luis Espada y Alberto Gago, miembros de la comunidad universitaria y los familiares de Ernesto Pedrosa.

Reigosa alabó el trabajo de Pedrosa y recibió de Rueda unas palabras de agradecimiento por su lealtad.

Rueda, destacó “el talante, el talento y la dedicación” de Ernesto Pedrosa, no solo en la tarea de fiscalizar a la Universidad sino también en esa otra faceta de servir de puente con la sociedad, que le llevó a respaldar e impulsar numerosas iniciativas en estos años. El presidente de la Xunta también se mostró orgulloso de la colaboración que existe entre las tres universidades gallegas y su capacidad para llegar a acuerdos a pesar de competir. Tuvo también palabras de agradecimiento para el rector saliente, Manuel Reigosa, por su “valentía, coherencia, colaboración y lealtad”. Por último, dijo que confía en que haya acuerdo en el plan de financiación, que se va a negociar, y destacó que la inversión en las universidades es “de las cosas más inteligentes” para progresar.

Reigosa hizo un repaso de la trayectoria del Consello Social, en el que encontraron “compañía, ayuda y cariño”, y destacó que a diferencia de otros organismos similares, que se centran en la rendición de cuentas y la transparencia, desarrolló de forma notable su misión de servir de puente entre la Universidad y la sociedad, apoyando iniciativas solidarias, de igualdad, emprendimiento, internacionalización, de divulgación, respaldando el Observatorio de Personas Egresadas o en su papel de embajador, entre otras actividades. Agradeció también el trabajo de los anteriores presidentes, Zulueta de Haz y Emilio Atrio.

Pedrosa: “Somos el puente entre los campus y la sociedad”

El abogado Ernesto Pedrosa recibió una placa de reconocimiento por su trayectoria de manos de Alfonso Rueda, mientras el rector le entregó el acuerdo del Consello de Goberno que tomó esta decisión.

En su discurso tuvo palabras de agradecimiento para sus antecesores, para su equipo, para la UVigo con la que formó “una alianza” y para su mujer, su hijo y otros familiares, que le acompañaron ayer en el acto. Pedrosa dijo que además de la supervisión económica o la promoción de nuevos títulos de la UVigo, el Consello Social es el puente o el “cordón umbilical” entre la excelencia de los campus y el latido social, empresarial y cultural del territorio en el que se asienta.

Subrayó esta misión de acercarse a la sociedad y cooperar con la Universidad. Por otro lado, destacó retos como la necesidad de conectar la oferta y la demanda que requieren anticiparse, puesto que la mitad de los empleados de Europa necesitarán un reciclaje a corto plazo, que el 75% de la profesiones más demandadas en la próxima década aún no existen y que el reto de la transición energética requerirá de nuevos perfiles.

Por último, dijo que la colaboración con la Administración autonómica “resuelve problemas reales”, expresó sus mejores deseos para la nueva rectora y aseguró que el Consello Social seguirá siendo el mejor aliado de la UVigo y de Galicia.