Vídeo | Un bombero atendido por un mareo durante la extinción de un incendio en la planta de As Pontes

Un bombero atendido por un mareo durante la extinción de un incendio en la planta de As Pontes

Un incendio afecta al silo de la planta de reciclaje del Polígono Industrial de Os Eirios, en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). El 112 Galicia informa de que el fuego está controlado en la tarde de este miércoles mientras continúan las tareas de extinción.

Además, durante los trabajos en la zona, se solicitó la intervención del 061 debido a que un miembro del parque de bomberos de O Eume sufrió un mareo.

Tras recibir el 112 Galicia diversas llamadas alertando sobre el incendio en la planta del polígono, se activó un operativo compuesto por dotaciones procedentes de los parques de bomberos comarcales de Eume y Vilalba, así como por un equipo del GES de Mugardos. También colaboraron los voluntarios de Protección Civil de la localidad, efectivos del distrito forestal de la zona y personal del Ayuntamiento.

Según explicaron los bomberos, lo que arde es, fundamentalmente, basura, lo que supone "un potente combustible que será complejo agotar y sofocar en poco tiempo". Con todo, el incendio está contenido y controlado, tal y como indicaron los Bomberos de Vilalba, que ya terminaron su intervención y regresaron a su base.

En el lugar del incendio permanecen otros equipos de emergencias, que avanzan en las labores de enfriado y apagado, junto con los bomberos forestales, que centran sus esfuerzos en un talud pegado al monte para evitar cualquier propagación.