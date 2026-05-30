Vigo afronta este sábado el gran desfile del Día de las Fuerzas Armadas tras una espectacular jornada naval en la ría

Miles de efectivos de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la UME participan en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Samil (Vigo).

Vigo vive este sábado el día grande del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2026), con el gran desfile terrestre y aéreo en Samil como acto central de unas celebraciones que ayer ya dejaron una intensa exhibición naval en la ría presidida por el rey Felipe VI.

Tras la revista naval del viernes, en la que participaron buques de la Armada y de la Guardia Civil frente a la costa viguesa, la ciudad se prepara ahora para el plato fuerte del programa, que arrancará a partir de las 12.00 horas en la playa de Samil y su entorno.

El desfile reunirá a miles de efectivos de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de unidades a caballo, vehículos blindados, motos y un amplio despliegue aéreo que incluirá cazas, aviones de transporte, helicópteros y patrullas acrobáticas.

Uno de los momentos más esperados será la participación de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), que abrirá el espectáculo con saltos de precisión y el despliegue de una bandera de España de gran tamaño sobre la ría.

A continuación, comenzará el desfile aéreo, con varias formaciones de cazas Eurofighter, aviones de transporte, medios de rescate y helicópteros, que sobrevolarán la zona de Samil en una secuencia coordinada de maniobras. El cierre en el aire correrá a cargo de la Patrulla ASPA, que volverá a protagonizar acrobacias con helicópteros sobre la costa viguesa.

En tierra, el protagonismo será para las unidades motorizadas y a pie, con más de un centenar de vehículos y varios batallones en formación, incluyendo unidades de la Guardia Real, la Brigada Galicia VII, la Legión y la Guardia Civil, entre otras.

El dispositivo ha obligado a un amplio despliegue logístico y de seguridad en la zona, con cortes de tráfico y restricciones de acceso en el entorno de Samil, donde se espera una gran afluencia de público durante toda la jornada.

El DIFAS 2026 convierte así Vigo en el epicentro nacional de las Fuerzas Armadas, con un programa que culmina este sábado tras varios días de actividades, exhibiciones y actos en distintos puntos de la ciudad.

Programa del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: horarios del gran desfile de este sábado 12:00 horas – Inicio del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Samil, con la llegada de autoridades y la incorporación del batallón de honor de la Guardia Real. 12:05 horas – Honores militares a Sus Majestades y revista de las tropas por parte del Rey Felipe VI. 12:15 horas – Apertura del espectáculo con la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) y salto de precisión con bandera de España. 12:30 horas a 13:30 horas – Desfile aéreo, con cazas Eurofighter, aviones de transporte, helicópteros y aeronaves de rescate en distintas formaciones. 13:30 horas aproximadamente – Cierre del bloque aéreo con la actuación de la Patrulla ASPA, con helicópteros realizando acrobacias sobre la ría de Vigo. 13:45 horas – 15:00 horas – Desfile terrestre, con unidades a pie, vehículos blindados, motos, Guardia Real, Legión, Brigada Galicia VII, Guardia Civil y UME. Durante toda la jornada – Dispositivo especial de seguridad, cortes de tráfico y restricciones de acceso en el entorno de Samil debido a la afluencia masiva de público.