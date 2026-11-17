XENERA celebra más de un siglo de trayectoria como empresa familiar gallega, con cuatro generaciones vinculadas a una actividad que comenzó en 1896 y que ha acompañado la evolución energética de la comunidad. Una historia marcada por la adaptación a los cambios del sector, pero también por una filosofía que se mantiene desde sus orígenes: entender la electricidad como un servicio esencial para la sociedad.

Con motivo de este aniversario, la compañía reunió en el Parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela a representantes institucionales, empresarios, trabajadores y personas vinculadas a su actividad. El encuentro sirvió para repasar el camino recorrido y reconocer la aportación de quienes han contribuido a construir la historia de la empresa a lo largo de estas generaciones.

Entre los asistentes estuvieron el director general de Planificación de Energía y Minas, Pablo Fernández Vila, y el consejero de Sostenibilidad y Medioambiente, Xesús Domínguez. La celebración contó también con la presencia de varios creadores de contenido, entre ellos Guillermo Carracedo, Rocío Durán, Noelia Rey, Clara Redondo, Ángel Currás, Paula Currás y Cristóbal Rodríguez.

Una trayectoria marcada por el servicio

Luz Ruibal Sobral, que dirigió XENERA hasta su reciente jubilación, resume estos 130 años como una historia de sacrificio, trabajo y dedicación. “Que una empresa se mantenga tantos años dentro de una misma familia, con el trabajo de todos sus profesionales, es un trabajo casi de artista”, señala.

La responsable recuerda que la compañía nació con una clara conciencia de la importancia de la electricidad para la vida cotidiana. “Si no tienes electricidad, un médico no puede atender a un enfermo, un panadero no puede hacer pan y en una casa se pasa frío”, explica.

Esa concepción del negocio como un servicio a la sociedad ha marcado la evolución de la empresa. Durante sus primeros 70 años, la actividad estuvo centrada fundamentalmente en la inversión y la aportación de capital, en un contexto empresarial muy diferente al actual. Una filosofía de trabajo que Ruibal atribuye a las enseñanzas de su padre y que, asegura, sigue presente en la organización.

La responsabilidad también se refleja en la atención de las incidencias. Cuando se produce una avería, los trabajadores acuden conscientes de las consecuencias que puede tener un corte de suministro, incluso cuando eso supone prolongar su jornada hasta altas horas de la madrugada.

Ángel Currás en el 130 aniversario de Xenera. | Xenera

Nueve oficinas y 50.000 clientes en Galicia

Los orígenes de la compañía se remontan a 1896, cuando los empresarios Leoncio Comesaña y José Leiras impulsaron la construcción de la central hidroeléctrica de A Miudiña, Tui (Pontevedra). Su puesta en funcionamiento permitió llevar por primera vez el alumbrado eléctrico a la localidad.

Desde entonces, la empresa ha atravesado distintas etapas y transformaciones. Una de las más importantes llegó en 2013, cuando un imperativo legal obligó a separar las actividades de producción, distribución, instalación y comercialización en cuatro sociedades diferentes. De ese proceso surgió XENERA como comercializadora.

En la actualidad, la compañía cuenta con nueve oficinas distribuidas por Galicia: dos en A Coruña y una en Ferrol, Vigo, Sarria, Lugo, Santiago de Compostela y Tui, además de su sede en Ourense, situada en la Rúa do Progreso, 127 (32003). Desde esta red territorial presta servicio a una cartera de alrededor de 50.000 clientes.

La proximidad es uno de los aspectos que la empresa considera fundamentales en su modelo de trabajo. “Nuestros trabajadores conocen perfectamente el territorio, llegan enseguida y conocen a la gente. Esa cercanía es muy importante para nosotros”, destaca Luz Ruibal.

Junto a su actividad empresarial, XENERA mantiene también una vinculación con el entorno social y deportivo de las localidades en las que está presente. El apoyo al deporte local forma parte de una tradición familiar que, según explica Ruibal, responde a los valores que le transmitió su abuelo, especialmente el esfuerzo y la entrega.

Las renovables marcan el camino hacia el futuro

La evolución energética del grupo al que pertenece XENERA, Grupo EHR, también ha estado marcada por la incorporación de nuevas fuentes de generación. A su histórica vinculación con la energía hidroeléctrica se han sumado las inversiones en energía eólica y solar fotovoltaica, dentro de una apuesta por las energías renovables.

La celebración del aniversario en Santiago de Compostela responde, además, a la voluntad de reivindicar sus raíces gallegas y reunir a las personas que han acompañado a la compañía durante estas trece décadas.

“Somos una empresa familiar gallega, con inversión gallega, y queríamos reunir en la capital a todas las personas que están relacionadas directa o indirectamente con nuestro trabajo para celebrar y agradecer juntos”, explica Ruibal.

Con 130 años de trayectoria, XENERA afronta una nueva etapa sin renunciar a los principios que han definido su actividad desde sus comienzos: la cercanía, el compromiso con el territorio y la consideración de la energía como un servicio esencial para la sociedad.