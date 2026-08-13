Xenoma Galicia llegará a Ourense tras detectar 42 casos de riesgo genético
2.504 MUESTRAS
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras serán las próximas zonas en incorporarse al cribado genético tras el verano, dentro de un programa que ya ha analizado 2.504 muestras en Galicia
El proyecto Xenoma Galicia llegará tras el verano al área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, que será una de las próximas zonas de Galicia en incorporarse a la recogida de muestras de este programa de cribado genético. La iniciativa busca detectar variantes relacionadas con enfermedades hereditarias graves, entre ellas el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar.
Hasta el momento, el programa impulsado por la Xunta ha permitido analizar 2.504 muestras biológicas de las 4.261 personas participantes, con un total de 42 positivos, lo que supone una tasa de positividad del 1,7%. La nueva fase del estudio contempla una recogida progresiva de muestras en las siete áreas sanitarias gallegas, con el objetivo de incorporar a otras 5.000 personas mediante muestras de sangre.
En el caso de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, la recogida de muestras está prevista para después del verano. El área ourensana todavía no figura entre las que han realizado esta nueva fase de toma de muestras, por lo que no hay por el momento una cifra de positivos correspondiente a Ourense dentro de los resultados actuales de la Fase 1. La recogida también continuará en las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, además del distrito sanitario de Lugo.
La Fase 1 comenzó en febrero de 2026 con una recogida progresiva de muestras en las distintas áreas sanitarias gallegas. En Santiago de Compostela y Barbanza participaron 822 personas entre febrero y marzo, mientras que en Vigo fueron 942 los voluntarios que acudieron entre abril y junio.
En Ferrol participaron 353 personas durante las citas celebradas en mayo y, en las áreas de Monforte de Lemos y A Mariña, se alcanzaron 201 participantes. De las 671 muestras analizadas hasta ahora en esta fase, se han detectado 14 positivos: seis relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, dos con síndrome de Lynch y otros seis con hipercolesterolemia familiar.
42 positivos detectados en Galicia
El balance global del proyecto Xenoma Galicia alcanza ya los 42 positivos entre las 2.504 muestras analizadas. Del total, 22 corresponden a cáncer de mama y ovario hereditario, siete al síndrome de Lynch y 12 a hipercolesterolemia familiar. Además, una persona presentó variantes asociadas a las dos primeras patologías.
Estos resultados proceden tanto de la Fase 1 como de las dos pruebas piloto desarrolladas inicialmente por el programa. El proyecto comenzó en diciembre de 2024 con un piloto mediante muestras de sangre y otro de saliva. En el primero se analizaron 1.037 muestras y se detectaron 19 positivos: diez relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, cinco con síndrome de Lynch, uno con ambas patologías y tres con hipercolesterolemia familiar.
En el piloto de saliva, participaron 902 personas y se han analizado hasta ahora 796 muestras, con nueve positivos: seis relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario y tres con hipercolesterolemia familiar. De esta forma, los 19 positivos del piloto de sangre, los nueve del piloto de saliva y los 14 de la Fase 1 suman los 42 casos detectados hasta el momento.
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