La Xunta abre el plazo para solicitar las ayudas a emigrantes retornados: hasta 6.000 euros por beneficiario

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves, 29 de enero, la convocatoria de 2026 para las ayudas extraordinarias a personas emigrantes retornadas, con un crédito inicial de 2,5 millones de euros, que se podrá reforzar según la demanda, y con la que se espera alcanzar a unas 1.000 familias. Los apoyos podrán alcanzar la cifra por beneficiario de 6.000 euros.

Además del paquete principal, también se incluyen ayudas concretas para familias con hijos menores y otra en específico para ayudar en el acceso a la vivienda, en especial en aquellas zonas rurales.

Cuantía de las ayudas, quien puede solicitarlas y cuándo hacerlo

Pueden beneficiarse de estas ayudas aquellas personas retornadas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes y cónyuge o parejas de hecho. Para eso, deben haber residido fuera de España un mínimo de dos años antes del retorno, y este debe haberse producido a partir del 1 de enero de 2024.

Las ayudas máximas por unidad familiar será de 6.000 euros. En el caso de los apoyos específicos para las familias con hijos menores de edad, el importe será de 1.000 euros por hijo hasta el segundo hijo, y de 1.500 a partir del tercero, con un incremento del 25% en el caso de que la familia resida en un concello rural.

Además también se incluye una ayuda de 500 euros por unidad familiar destinada a hacer frente a los gastos derivadas de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda.

Las personas interesadas podrán solicitarlas a partir de este viernes, 30 de enero, y el plazo se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cifra histórica de retornados

Entre los objetivos de estas ayudas se encuentran la integración de los retornados en la comunidad, el establecimiento de familias que deciden fijar su residencia en Galicia. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas Estratexia Galicia Retorna.

Hasta 7.000 familias se han beneficiado desde 2018 de estas ayudas, que suelen incrementarse cada año debido, en parte, al volumen de solicitudes en aumento, en línea con las cifras de retorno arrojadas por el INE, hasta 8.500 personas en 2024 retornaron a Galicia.

Por procedencia, la familias son originarias de más de 60 países, siendo Venezuela, Cuba y Argentina los países predominantes.