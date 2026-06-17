La Xunta y Adolfo Domínguez se unen para recuperar el cultivo de lino en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la presidenta de la Fundacioìn Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, visitan el invernadero de lino en el Centro de Experimentación Agroforestal de Guísamo

La Fundación Adolfo Domínguez y la Xunta de Galicia, en colaboración con la entidad Legados, han impulsado una alianza público-privada para recuperar en Galicia el cultivo y la industria textil del lino.

Se trata de un proyecto a tres años que busca rescatar terrenos de cultivo abandonados, generar empleo verde y fortalecer el tejido industrial gallego, además de recuperar y mantener la cultura asociada a este cultivo.

La presentación de la iniciativa ha tenido lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo, en Bergondo (A Coruña) con presencia, entre otros, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez y presidenta de la Fundación, Adriana Domínguez.

"Este proyecto busca recuperar algo que es nuestro y que dejó de serlo", ha señaló sobre años que imposibilitaron poder adquirirlo en Galicia lo que obligó a su propio padre, ha recordado, a acudir al norte de Italia. Ahora, Francia, Países Bajos y Bélgica lo comercializan, junto a otros países, aunque en estos primeros, ha expuesto, es "de buena calidad".

Con plantación de semillas de Francia y de Galicia en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal, se busca poder iniciar la cadena vinculada al proceso para poder contar también con este cultivo en la comunidad autónoma gallega y generar cadena de producción vinculado al mismo.

"El precio del lino no para de subir", ha expuesto Adriana Domínguez, que ha añadido que hay demanda por parte de industrias. Por ello, el objetivo del proyecto es aprovechar las ventajas que ofrece Galicia a nivel climático generando una industria de transformación cercana al cultivo para ser, en el futuro, una potencia mundial en este ámbito.

"Detrás hay mucha potencia", ha afirmado Rueda en relación a la iniciativa para subrayar, además, que el convenio suscrito supone más de 800.000 euros, de lo que parte los aporta también la Fundación Adolfo Domínguez.

Además, ha indicado que propuestas así ayudan a "revitalizar" el rural. Por otra parte, ante los asistentes y en un acto con presencia de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha resaltado el componente cultural y la importancia de impulsar actuaciones centradas en la "identidad" de la comunidad autónoma.