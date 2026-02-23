La Xunta anuncia una inversión de 65 millones para combatir las inundaciones

La Xunta de Galicia anunció una inversión de 65 millones de euros hasta 2030 con el fin de reforzar su modelo de actuación integral en los ríos y reducir el impacto de las inundaciones en los entornos fluviales.

El objetivo es que Galicia esté "más preparada, segura y sea resiliente" en la gestión del agua y la protección de los ríos y las personas frente a los riesgos derivados del cambio climático.

En los próximos cinco años están previstas actuaciones en esta línea por valor de 35 millones de euros en colaboración con ayuntamientos en áreas de riesgo potencial de inundación

Esto se suma a los trabajos ya realizados en Carballo o Neda, e incluyen actuaciones ya proyectadas para Sada (7,2 millones de euros), Gondomar (6,5 millones), Padrón (3 millones), Valga (3 millones) o Viveiro (un millón).

También se pondrá en marcha la creación de zonas de inundación controlada,ya están identificadas las siete primeras zonas, infraestructuras que permiten laminar los caudales en episodios de lluvia intensa, generando al mismo tiempo zonas verdes, recuperando cauces naturales e integrando los cursos fluviales en el tejido urbano.

Alerta temprana

La Xunta ha destacado, en este ámbito, el papel de Augas de Galicia en el ámbito de la predicción, las mediciones en tiempo real o las herramientas operativas de alerta temprana. Al respecto, ha puesto en valor la red oficial de medición y control de la demarcación hidrográfica, que permite conocer en tiempo real el comportamiento de los ríos, con una inversión anual de medio millón de euros; a la que se suma el sistema de alerta temprana Merlín, mejorado en los últimos meses con una inversión de 600.000 euros.

Augas de Galicia trabaja ya en la mejora en el ámbito de la predicción con la puesta en marcha del proyecto Aquatwin, con un presupuesto de 3 millones de euros, para contar con un gemelo digital de las cuencas hidrográficas que integrará datos históricos y datos en tiempo real.

Esto permitirá simular escenarios complejos, evaluar el impacto de las presiones humanas y ambientales en los entornos fluviales y apoyar la toma de decisiones estratégicas.