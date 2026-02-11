Accidentes, inundaciones y derrumbes en Ourense: el rastro que deja tras de sí el tren de borrascas, en imágenes

Accidentes, inundaciones, derrumbes y otras incidencias en los cuatro meses de borrascas en la provincia de Ourense

La borrasca número 14 desde el inicio de la temporada 2025-2026 llega después de casi cuatro meses en los que los temporales no dieron tregua a la provincia. Desde la borrasca Alice, que llegó a mediados de octubre, las incidencias relacionadas con la meteorología adversa no han dejado de sacudir Ourense con accidentes de tráfico, vías cortadas, inundaciones, suspensiones de circulación ferroviaria o derrumbes de fachadas, árboles u otros elementos.

Aquí podrás consultar las incidencias más notables en la provincia desde que recibimos la visita de Alice hasta la situación actual, en la que la provincia sigue bajo los efectos de la borrasca Nils.

Los accidentes de tráfico más destacados

Los accidentes de tráfico son algunas de las consecuencias de los temporales más visibles y que más preocupan al grueso de la población. Aunque es difícil determinar cuáles se deben en específico a las condiciones meteorológicas adversas, la verdad es que las fuertes nevadas y precipitaciones evidencian el motivo de muchos de estos accidentes.

El primero atribuible al mal tiempo se dio el 5 de noviembre, cuando un coche se salió de la vía dando varias vueltas de campana y dejando un herido en la A-52 a la altura de O Pereiro. Ya el 23 de enero se producía una colisión múltiple con ocho vehículos implicados en la misma autovía, esta vez a su paso por A Cañiza.

Al día siguiente, el 24 de enero, en la N-525 a su paso por Torqueda, Piñor, un coche colisionaba con la cuneta después de estar atrapado por la acumulación de nieve. Aunque el accidente más notable de una jornada especialmente complicada por los efectos de la borrasca fue la salida de vía de un coche de la Guardia Civil a la altura de Avabides, sin que ningún agente sufriera daños.

El vehículo de la Guardia Civil quedó fuera de la vía a la altura de Avabides, en Xinzo, en una jornada de condiciones adversas por la borrasca Ingrid. | La Región

Las borrascas dejan a oscuras la provincia: apagones

Los apagones tampoco son una novedad en la provincia, aunque las borrascas no ayudaron a mejorar la situación. El 13 de noviembre A Mezquita se quedó sin suministro eléctrico, una situación que no fue nueva durante esa semana. El 4 de diciembre fue el turno de la ciudad de Ourense, que sufrió un apagón generalizado. O Couto, O Vinteún o el campus de Ourense fueron las zonas afectadas.

Ya el 29 de enero, sobre las 19:17 horas, un corte en el suministro dejaba sin luz a varios negocios y talleres de la Avenida de Galicia, en O Barco de Valdeorras. Desde Naturgy informaban de que las razones más posibles están relacionadas con el temporal y el fuerte viento. La mayoría de este tipo de incidentes se producen por la caída de ramas, árboles, estructuras y otros objetos sobre el tendido eléctrico.

El último gran apagón se produjo este mismo miércoles 11 de febrero, de nuevo en el centro de Ourense. El corte afectó a las calles Curros Enríquez, Manuel Pereira y la avenida de La Habana, además de quedarse a oscuras todo el parque San Lázaro y el edificio del Banco Pastor, frente a la Torre.

Según confirmaron los bomberos, el origen del apagón fue la inundación del transformador ubicado a la altura del parque San Lázaro, en la esquina con el Banco Pastor. Se trata del mismo transformador que ya provocó otra incidencia similar unas semanas antes.

Inundaciones, la incidencia más común

Sin duda las inundaciones son las reinas de las incidencias en tiempo de borrasca. Cortes en carretera, alertas y declaraciones de zonas catastróficas son las medidas más relevantes que se toman durante los temporales y muchas de ellas dependen directamente de las crecidas de los ríos y embalses.

Aunque ya en los meses de temporada de 2025 se produjeron ciertas inundaciones, las más preocupantes llegaron en el 2026. El 27 de enero varias fincas de Sandiás quedaron completamente anegadas, y la borrasca provocaba que se asomara de nuevo la Lagoa de Antela.

El río Leira también produjo daños al desbordarse en A Rodeleira y en varias casas de O Mazo el agua llegó hasta los 40 cms. El río Miño inundó las termas de Outariz a su paso por Ourense, y en San Cibrao das Viñas el camino que conecta el gimnasio municipal de Ponte Noalla con el lateral de la OU-525 quedó también completamente inutilizado por la subida del regato.

Después de un 27 de enero especialmente complicado, el 28 el Sil se desbordaba a su paso por el municipio de A Rúa, esta vez con la borrasca Kristin como culpable, y causaba numerosas incidencias.

El 3 de febrero era la crecida del Miño la protagonista, que amenazó con anegar las piscinas públicas de Oira por completo y acabó cubriendo parte de los paseos fluviales y las zonas termales. En Monterrei fue el Támega el que forzó a cortar varias carreteras, y en A Pousa varios vecinos tuvieron que instalar barreras metálicas en sus viviendas ante el temor a una inundación inminente. La situación se repetía en las cuencas del Avia y el Arnoia: en Ribadavia se mantenía cerrado el paseo fluvial y el área de A Veronza, cortes similares a los de Molgas.

Las piscinas de Oira permanecen inundadas tras las intensas lluvias, dejando imágenes insólitas y afectando el acceso a la zona de recreo. | Miguel Ángel

Fue al día siguiente cuando en Xinzo de Limia se vieron obligados a activar su plan municipal ante el riesgo de inundaciones, tras registrarse cortes en numerosas vías del municipio y en varias aldeas, ante una situación meteorológica excepcional y cambiante que llevó a pedir máxima precaución a la población.

Como gran inundación final, A Limia dejaba el pasado día 7 una estampa que hacía décadas que no se veía. El agua tomaba gran parte del territorio y la Lagoa de Antela resurgía de nuevo mientras que el río Limia discurre al límite de su capacidad.

Campos anegados en la comarca de A Limia por la sucesión de borrascas. | Martiño Pinal

Derrumbes: en peligro carreteras, propiedades y patrimonio histórico y natural

El primer derrumbe recalcable debido a las borrascas se dio el pasado 27 de enero, cuando los Bombeiros Mancomunidade Terra de Celanova tuvieron que intervir por la caída del recubrimiento de fricocemento de una fachada de un edificio. Este suceso relacionado con la lluvia afectó a la vivenda colindante y rompió numerosas tejas, provocando que le entrase el agua, con riesgo de caer sobre la acera.

El 3 de febrero era la ciudad de Ourense la que sufría un pequeño susto en el número 12 de la calle Pelayo. La pared lateral de una vivienda en proceso de rehabilitación sufrió un desprendimiento parcial debido a la carga de agua acumulada. El inmueble se encontraba vacío y con la estructura apuntalada, de la que se desgajó una parte del muro interior. Efectivos de los Bomberos de Ourense se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y, a pesar de la aparatosidad del derrumbe, no se registraron heridos ni daños materiales de importancia.

El edificio de la calle Pelayo, en el Casco Vello de Ourense

Ese mismo día un árbol caído bloqueaba parcialmente la N-120 a la altura del PK 564 en sentido creciente, en el municipio de Ourense, generando dificultades de tráfico desde primera hora de la tarde. El 5 de febrero parte del tejado de la Iglesia de Cabanelas, del s. XVII, en Carballiño, salía volando.

Las rachas fueron de tal envergadura, que las vigas de madera de cientos de kilos, salieron volando por encima de la iglesia. También los sepulcros del camposanto se vieron afectados, ya que las vigas, uralitas y tejas desprendidas, rompieron cruces de piedra y todo lo que encontraron a su paso.

El 9 de febrero la zona del atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Ourense, era precintada a causa del derrumbe de un muro durante la madrugada. Por último, este miércoles 11 de febrero, la borrasca Nils provocaba en Muíños diversos daños materiales e inundaciones en diversos puntos como Prado, Porqueirós, ⁠Barrio de Muíños y ⁠Muíños. El alcalde Placido Álvarez, confirmaba los "muchísimos daños" que han registrado y lamentaba que "tendremos más".

La zona del atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad precintada por el derrumbe de uno de sus muros | Xesús Fariñas

En este municipio se registraban diversas caídas de muros y árboles, socavones en las carreteras municipales y provinciales, ⁠depuradoras de residuales con daños importantes, fosas sépticas atascadas e importantes daños en el Complexo Turistico - Deportivo "O Corgo".

Gente y vehículos atrapados

Otra variante de las consecuencias de las borrascas relacionadas con la movilidad. El 24 de enero, en Cepedelo, una de las parroquias del concello ourensano de Viana do Bolo, la nieve acumulada ya alcanza entre los 48 centímetros y el metro y medio, sepultando a su paso casas, vehículos y las instalaciones del pueblo.

Cepedelo, el pueblo habitado más alto de Galicia, sepultado en la nieve | Cristina Clavería

El 28 de enero se producía una de las incidencias por atrapamiento más destacadas de la temporada de borrascas en la provincia. Un autobús y seis turismos tuvieron que ser asistidos por la Guardia Civil en la OU-310 a su paso por Vilardevós al quedar atrapados en la nieve.

El 3 de febrero un repartidor de paquetería quedó atrapado con su furgoneta en la carretera OU-121, que une Santigoso (O Barco) con Lamalonga (A Veiga). El conductor fue rescatado pasadas las siete de la tarde por el GES de A Veiga, aunque el vehículo tuvo que quedar inmovilizado en el lugar.

Socavones y otras incidencias

El socavón de la calle Pena Trevinca fue uno de los efectos de la borrasca más sonados del nuevo año en Ourense. El 27 de enero se producía un un hundimiento del firme, provocado por las intensas lluvias asociadas a la borrasca Joseph.

El socavón se abrió repentinamente tras ceder la calzada, cuando el pavimento colapsó como consecuencia de la acumulación de agua, lo que obligó a interrumpir la circulación por motivos de seguridad. A día de hoy siguen las labores de reforma y el alcalde declaró las obras como de emergencia.

Situación de los trabajos en la calle Pena Trevinca | Miguel Angel

Fueron varios los baches y "fochancas" que se abrieron a lo largo de la ciudad durante tantos meses de mal tiempo. Pero otra de las incidencias más vistosas que se dio en Ourense el día 27 fue la brutal fuga de agua que afectó a varias calles de A Ponte.

Desde Viaqua aseguran que fue "por culpa del agua acumulada de estos días, por haber llovido tanto". Señalan que el terreno estaba húmedo y que la gran cantidad de agua desplazó la tubería y provocó esta incidencia. Además, afirma que no les consta que a esas horas hubiese obreros trabajando en esta zona, pero que se desplazaron tras la fuga para solventar el problema.

La fuga de agua | La Región

Este miércoles 11, en la carretera OU-0306, que une San Cristovo, en Ribadavia y Faramontaos, en Carballeda de Avia, quedaba cortada totalmente por el colapso del terreno en el punto kilométrico 9+300. ️

Colapso del terreno en la OU-0306

Suspensión de trenes: tónica habitual durante las borrascas

La suspensión de la circulación ferroviaria ha sido pan de cada día desde que comenzó la temporada de borrascas en el año 2025. El 13 de noviembre se cerraba la circulación entre As Neves y Salvaterra, en el tramo Ourense-Vigo, por la caída de un árbol sobre la infraestructura.

Ya en el 2026, el 27 de enero se suspendía el servicio entre Ourense y Santiago de Compostela (red convencional) y entre Ourense y Vigo-Guixar, también debido a los efectos del temporal. El 29 de ese mes Renfe habilitaba alternativas por carretera para suplir las suspensiones, que en este día en concreto afectaba en Ourense a la línea Ourense–A Coruña.

El 5 de febrero se volvía a suspender la conexión ferroviaria entre Vigo y Ourense por motivos de seguridad en relación con la borrasca Leonardo, y al día siguiente, el día 6, Renfe bloqueaba la venta de trenes con origen o destino Vigo.