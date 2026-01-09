La Xunta comprará locales en Ourense para transformarlos en viviendas públicas: requisitos y cómo solicitarlo

La Xunta de Galicia ha anunciado este jueves, 8 de enero, la activación de la oferta pública para la adquisición de locales en Ourense para su transformación en vivienda pública de alquiler, con una inversión de dos millones de euros hasta agotar el presupuesto.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha celebrado un procedimiento "fácil y sencillo" que cumple un "doble objetivo", por un lado, "incrementar la oferta de vivienda en el mercado de alquiler" y, por otro lado, "regenerar urbanamente la ciudad" al dar una "finalidad social" a "locales en desuso".

En este artículo podrás consultar plazos, requisitos y criterios para la adquisición de un bajo comercial en la ciudad de Ourense para convertirlo en vivienda pública de alquiler.

Plazos y documentación necesaria

Según ha trasladado la conselleira el plazo de presentación de las solicitudes será desde este viernes, 9 de enero, hasta el próximo 1 de mayo y los propietarios deberán presentar:

Acreditación de titularidad

Memoria descriptiva del local

Viabilidad técnica con propuesta de distribución

Otra documentación

Requisitos de la vivienda

El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, ha desgranado los requisitos necesarios con los que debe contar una vivienda para poder acceder a su venta. Son:

Debe estar libre de cargas y gravámenes . Aunque se admitirán aquellos en los que se constituya derecho a usufructo, con matices.

Debe estar inscrito en el Registro de la Propiedad . Aun así, se podrán aceptar aquellos que no cuenten con él, pero lo hayan solicitado en el momento de presentar la solicitud de venta. Se anulará si cuarto meses después, aún no se ha dado la regularización.

El local deberá permitir al menos la construcción de una vivienda , la cual deberá cumplir todas las condiciones exigidas por la normativa en materia de edificación y de habitabilidad.

Deberá tener una superficie que permita que la vivienda o viviendas resultantes tengan una superficie útil igual o inferior a los 90 m² o un máximo de 120 m². También su configuración deberá permitir que se pueda transformar en vivienda.

No podrán estar sujetos a servidumbres o a otras cargas , legales o voluntarias, que constituyan un obstáculo físico o jurídico para la conversión en viviendas. Non se aceptarán los locales en que existan titulares de derechos de uso que impidan su plena disposición.

EL IGVS no adquirirá locales que estén sujetos a condicionantes técnicos o jurídicos que impidan su conversión en viviendas. Tampoco realizará adquisiciones parciales de locales o sujetas a condiciones impuestas por su titular o por terceros.

Precios

Según se explica en resolución del 19 de diciembre de 2025, el precio de adquisición del local será el menor de los tres siguientes:

El precio ofertado por los propietarios .

El máximo valor admisible para el IGVS, que será el resultado de multiplicar la superficie construida del local por 650 euros . En el caso de disponer de plaza de garaje, este máximo valor admisible será de 15.000 euros

Valor de tasación.

Quedarán rechazadas aquellas propuestas de venta que excedan el máximo valor admisible.

Criterios de adquisición

Heriberto García también ha explicado cuáles serán los criterios por los cuales se valorará que locales optarán a la adquisición para su transformación en vivienda pública en alquiler:

Aprovechamiento del local . Aprovechamiento efectivo de la superficie construida computable de las propuestas, con una puntuación de hasta 40 puntos como máximo.

Adaptabilidad de las viviendas . Hasta 20 puntos para aquellas propuestas que puedan garantizar que las viviendas serán adaptadas.

Hasta 10 puntos si el bajo comercial cuenta con plaza de garaje o trastero , 7 si solo es garaje y 3 si solo es trastero.

Características de la zona donde se sitúa el local. Se otorgará una puntuación máxima de hasta 10 puntos a las propuestas en función de su situación en ámbitos de especial interés o de especial vitalidad urbana.