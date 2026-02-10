La Xunta convoca casi 25 millones en ayudas para impulsar la contratación de colectivos prioritarios como jóvenes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) convoca este martes casi 25 millones de euros en ayudas para impulsar la contratación de colectivos prioritarios. Por una parte, publica el programa ‘Galicia Suma Talento: Emprégate’ (19,7 millones), con un nuevo enfoque en los apoyos a la contratación de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral, enmarcado en la renovación de las políticas activas de empleo de la Xunta.

Por otra, lanza una nueva edición del ‘Programa Investigo’, con más de 4,8 millones para apoyar la contratación de menores de 30 años en investigación, tecnología e innovación. Además, el DOG publica la convocatoria de apoyo a las Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT), dotada con 500.000 euros, que incluye ayudas para contratación indefinida, puesta en marcha de la actividad, conciliación y función gerencial.

En ‘Galicia Suma Talento’ se incorporan incentivos pioneros para la contratación indefinida de personas desempleadas que hayan participado recientemente en acciones formativas o programas de empleo, con partidas específicas de 1,5 millones y 1 millón de euros. Por primera vez, la ayuda al centro de trabajo podrá incrementarse un 25% si la persona contratada cursó estudios vinculados a las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior.

Otra novedad es el refuerzo de la inserción laboral de mujeres con mayores dificultades, potenciando las ayudas para víctimas de violencia de género o trata y madres con hijos menores de tres años. La aportación por mujer contratada podrá alcanzar los 10.000 euros.

Con esta convocatoria, la Xunta prevé promover la contratación indefinida de unos 2.500 parados, pertenecientes a colectivos como jóvenes, parados de larga duración, mayores de 52 años, emigrantes retornados, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Las ayudas están dirigidas a empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo y empresas de inserción.

En el caso del ‘Programa Investigo’, se prevé apoyar la contratación de entre 140 y 210 jóvenes menores de 30 años en perfiles vinculados a la I+D+i, reservándose 1 millón para entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a investigación.

Las contrataciones serán mediante contratos indefinidos a tiempo completo, con un máximo subvencionado de 12 meses, y los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de empleo. Los trabajos se desarrollarán en sectores estratégicos como la transición ecológica, la economía verde, la digitalización de servicios y la ingeniería de datos.

Por último, la convocatoria para las iniciativas empresariales de base tecnológica estará abierta del 17 de febrero al 30 de septiembre, con ayudas de entre 10.000 y 47.000 euros por entidad, destinadas a facilitar la consolidación de hasta 21 empresas. Si la iniciativa se constituye como cooperativa o sociedad laboral, la ayuda se incrementará un 25%.