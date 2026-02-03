Los ayuntamientos ahorrarán 1,7 millones en axuda no fogar

El nuevo acuerdo para la financiación del servicio de axuda no fogar, aprobado en la Federación Galega de Municipios e Provincias, permitirá a los concellos de la comarca de O Ribeiro ahorrar cerca de 1,7 millones de euros hasta el 2028, manteniendo el nivel actual de atención a las personas dependientes. Así lo destacaron en Ribadavia los diputados del Grupo Popular Cristina Campero y Miguel Ángel Viso, junto al alcalde de la capital del Ribeiro, César Fernández.

Cristina Campero explicó que el acuerdo contempla un aumento progresivo de la financiación por parte del Gobierno autonómico: “A Xunta comprométese a incrementar de 12 a 16 euros por cada hora prestada este mesmo ano”, con una subida a 17 euros en 2027 y la previsión de alcanzar los 18 euros por hora en 2028.

La diputada recordó que en la actualidad en los concellos del Ribeiro se prestan más de 110.000 horas anuales del servicio de ayuda en el hogar, por lo que el impacto económico del acuerdo será especialmente relevante para los municipios de la comarca.

Por su parte, Miguel Ángel Viso afirmó que este incremento “demostra que o Goberno galego está ao carón dos concellos, sobre todo dos máis pequenos”, y subrayó que permitirá que “máis persoas dependentes poidan seguir vivindo con dignidade no seu propio fogar”.

Añadió que “este servizo podería estar aínda mellor financiado se o Goberno central puxera enriba da mesa o 50 por cento que lle corresponde pola Lei da dependencia”.