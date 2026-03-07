La Xunta destaca la excelencia educativa gallega en Finlandia

Galicia y Finlandia comparten resultados académicos parejos tanto en Matemáticas como en Ciencia y Lectura, según el último informe PISA, unos datos que ponen de manifiesto la fortaleza de ambos sistemas educativos, como pudo comprobar el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que está de visita en el país finés con el doble objetivo de compartir experiencias y ahondar en el conocimiento mutuo tanto en el ámbito científico como educativo, informó este viernes en un comunicado el departamento de la Xunta.

El responsable de Educación de la Xunta destacó desde Helsinki que, pese a “la distancia geográfica y cultural”, Galicia y Finlandia presentan “una dinámica educativa muy similar” en cuanto a resultados, lo que “representa un buen punto de partida para ahondar en experiencias de éxito y aprender unos de otros”.

De hecho, Galicia, con 486 puntos, ocupa el puesto 16 de los países de la OCDE en la competencia matemática mientras que Finlandia, con 484 puntos, ocupa la posición 18. En Ciencia, Galicia está en la posición octava con 506 puntos y Finlandia en la sexta con 511. Y en Lectura, Galicia ocupa la decimosexta posición con 485 y Finlandia la undécima con 490, recuerda el comunicado.

Precisamente, para ahondar en la realidad educativa del país nórdico, Román Rodríguez visitó ayer la Helsinki Upper Secondary School of Languages, donde pudo compartir experiencias y conocer de cerca el trabajo que desarrollan en las aulas los profesores de Secundaria, así como intercambiar información tanto con los docentes como con los alumnos.

En la jornada del viernes, el conselleiro de Educación se acercó a la Aalto University para profundizar en el funcionamiento del sistema universitario finés. Esta universidad, que nació en 2010 tras la fusión de las universidades Politécnica y de Arte y Diseño y la Escuela de Economía de Helsinki, está especializada en el campo de la tecnología. Y, de hecho, de ella surgió como spin-off la firma IQM Quantum Computers, que es la encargada del proceso de producción del que será el segundo ordenador cuántico del Cesga después del QMIO.

Román Rodríguez, que estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, también mantuvo hoy un encuentro con la gobernadora general de la región de Uusimaa, Tuija Telén; y visitó el centro de investigación VTT Technical Research Centre of Finland, uno de los más grandes de Europa.

“El conselleiro de Educación cerró así una visita que se centró en el impulso de colaboraciones en materia de tecnologías profundas, un ámbito estratégico en el Plan gallego de I+G+i”, concluye la Xunta.