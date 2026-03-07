El tiempo entre las despedidas y las bienvenidas

Despedida a Ónega

Familiares de Ónega, durante el entierro. | Europa Press

Sin duda el gran acontecimiento social de esta semana tuvo lugar en la Casa de Galicia de Madrid, en el último adiós al periodista gallego Fernando Ónega. Además de los amigos íntimos y familiares –su hija Sonsoles atendió a los muchos medios congregados- acudieron a la capilla ardiente la Reina Letizia, el expresidente Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijoo, José Luis Martínez-Almeida, Joaquín Prat, Jaime Mayor Oreja, Carlos Alsina –que hizo radio en directo desde allí-, Pepiño Blanco, las ministras Isabel Rodríguez, Ana Redondo, y Elma Saiz, el ministro Óscar López, Alejandra Prat, Lorenzo Milá, Mariló Montero, Iñaki Gabilondo, Pepa Romero, Nieves Herrero, Norma Duval, Jaime Peñafiel, Terelu Campos, Javier Gurruchaga, Miguel Lago, Ana Obregón, Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Tamara Gorro, Helena Resano, Nacho Abad, Sandra Golpe, Matías Prats, entre otros muchas personalidades de la política y el periodismo. Acudió también el presidente de Pedro Sánchez y lo único que nadie ha sabido explicarse es por qué sale en todas las imágenes muerto de risa en la misma entrada de la capilla ardiente

Picasso en la Biblia

La Reina Sofía, durante la inauguración. | Europa Press

Inusual escena de la Reina Sofía rodeada de los arzobispos Iceta y Fidel Herráez, y a los pies del sepulcro e imagen yacente de los Condestables de Castilla. La fotografía recoge un instante de la inauguración –repleta de autoridades políticas e institucionales de Burgos- de una sorprendente muestra: las 44 obras de Picasso inspiradas en la Biblia. La exposición se encuentra en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos, está comisariada por Paloma Alarcó, y se presenta bajo el título “Picasso: raíces bíblicas”.

Unidos por la vaca vieja

Sergio Pazos, entre famosos invitados por Discarlux. | Europa Press

Javier Veiga, Ramoncín, Sergio Pazos, Pablo Carbonell, Arturo Valls, Susana Griso, Luis Enríquez, María Zurita, Juanma Castaño, Manel Fuentes, Carlos Latre, Juan Monte Carrasco, Albert Rivera, Fernando Romay, Vicente del Bosque, Roberto Leal, Poty Castillo, Gonzo, Manuel Jabois y muchos que me dejo fuera se pegaron una buena comilona el pasado jueves en Madrid. ¿Qué es lo que reunió a esta gran colección de famosos de tan diferentes disciplinas? Aunque parezca sorprendente, la carne de lujo. Sí, fueron parte de los invitados a la sonada celebración del 20 aniversario de la empresa Discarlux. Esta fue la cita gastronómico-festiva obligada de la semana en Madrid.

Dos por uno

Laura Matamoros, de compras. | Europa Press

Los famosos solían hacer lo imposible para evitar a los fotógrafos. Ahora vivimos tiempos extraños. Algunos están deseando salir en la foto. No sé si eso es lo que movió a Laura Matamoros a pasearse por Madrid con media docena de globos con forma de corazón y una tarta. En cuanto al letrero de “felicidades Esther”, la explicación es sencilla: según mis espías de cabecera, la hija de Kiko Matamoros celebró en su casa esta semana su 33 cumpleaños junto a la modelo Esther Cañadas, que cumplió 49 el pasado 1 de marzo. ¿49, Esther? No creo que pueda recuperarme de este golpe.