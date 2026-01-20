La Xunta eleva su aportación al Servizo de Axuda no Fogar

Reunión de la ejecutiva de la Fegamp en la que se aprobó el acuerdo.

La Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han pactado una subida gradual de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), por la que la parte autonomía ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028.

El acuerdo se produce después de que la pasada semana, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, anunciase que la ejecutiva del ente municipalista decidiría ayer martes si llevaría a la Xunta a la justicia por lo que calificaba de “falta de financiación” del SAF.

Al respecto, fuentes consultadas explicaron que en los últimos días, las conversaciones entre la Xunta y la Fegamp se incrementaron, hasta lograr ayer mismo el acuerdo que fue votado en la ejecutiva de la Fegamp y que sale adelante con el apoyo de los alcaldes de PSOE y BNG. Por su parte, los regidores del BNG se han posicionado en contra por considerar el acuerdo insuficiente.

En concreto, el pasado mes de noviembre, la ejecutiva de la Fegamp rechazó una propuesta anterior del Gobierno gallego, que incluía un alza gradual que situaba la cuantía autonómica en los 16 euros por hora en 2028. Sin embargo, en los últimos días, la Xunta trasladó una nueva oferta que mejoraba la inicial y que el ente municipalista considera que “avanza hacia la solución del problema de financiación del SAF” con la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones del SAF, para una posible revisión de las aportaciones.

Así, incide en que con esta propuesta se avanza sobre el problema de financiación del SAF que padecen los ayuntamientos, con una “sensible mejora inmediata de cuatro euros” en lo que se refiere a la aportación económica que recibirán los consistorios desde la Xunta y del Ministerio de Derechos Sociales.

Por su parte, el Gobierno gallego destaca que la cuantía pactada representa un incremento significativo y progresivo de un 50% en este mandato. De este modo, se pasa de los 12 euros por hora actuales a los 16 euros por hora este mismo año.

La Xunta subraya que el acuerdo “mejora considerablemente el pacto alcanzado en la anterior legislatura, ya que en aquel momento la subida fue del 24%, pasando de 9,7 euros por hora en el 2020 a los 12 euros actuales”.

El Gobierno gallego, además, trasladó que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de la Fegamp, Alberto Varela, firmarán este compromiso en próximas fechas.

La Xunta destaca la importancia que tiene el SAF, que permite a alrededor de 23.000 personas con dependencia en Galicia recibir cuidados en sus domicilios. “De hecho, los presupuestos de la Xunta para este año recogen un importante esfuerzo económico para seguir mejorando la atención a la dependencia”, subrayó el gobierno gallego en un comunicado.

En concreto, los presupuestos de la Xunta para este año 2026 en materia de dependencia superan los 844 millones de euros, lo que supone un 17% más que en el ejercicio anterior.

Los nacionalistas se quejan y ven insuficiente el aumento

El BNG explicó que rechazó en la ejecutiva la propuesta trasladada por el Gobierno del PP para la financiación del SAF por considerarla “totalmente insuficiente al ni tan siquiera acercarse a cubrir el precio real del coste del servicio”.

Los nacionalistas subrayan que el coste real se sitúa a día de hoy en los 24 euros por hora -el precio promedio de las últimas licitaciones- y que, además, es prácticamente simular, con apenas un ligero incremento, a la que el departamento autonómico ya realizó anteriormente para el mismo periodo 2026/2028.

El vicepresidente segundo de la Fegamp y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, indicaron que el Bloque ya manifestó que “todo lo que no sea acercarse al precio real del coste de la prestación del servicio” no lo avalaría, ya que “sería reconocer que los ayuntamientos tienen que sufragar parte del coste de un recurso que la ley dice que tienen que pagar entre el Estado y las comunidades autónomas”.

En este sentido, recordaron que, pese a que la financiación del SAF corresponde a la Xunta y a Gobierno central, la realidad es que, actualmente, los municipios asumen el 50% de los costes del servicio, lo que, según denuncian, “está ahogando a los ayuntamientos y perjudicando a las personas dependientes que tienen derecho a vivir en sus casas con losa poyos que necesitan”. Por ello, el BNG insistió en la ejecutiva de la Fegamp su posición, que pasa por que la Xunta abone a los municipios 17 euros por hora con carácter retroactivo.